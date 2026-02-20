محمد اصفهانی «رفتن» را برای «ساهره» منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با آغاز پخش سریال تلویزیونی «ساهره» از شبکه سه سیما تک آهنگ «رفتن» در قالب موسیقی تیتراژ این مجموعه داستانی با ترانه‌ای از بابک روزبه، آهنگسازی فواد حجازی، میکس و مستر محمد فلاحی و خوانندگی محمد اصفهانی منتشر شد.

محمد اصفهانی پیش از انتشار این تک آهنگ، قطعه «جانان من» از آلبوم «سراب شانه تو» را پیش روی مخاطبان قرار داده بود.

سریال «ساهره» به سفارش سیمافیلم و در ۳۰ قسمت تولید شده و در ماه مبارک رمضان امسال هر شب بعد از اذان از شبکه سه سیما روی آنتن می رود.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی سید رامین موسوی ملکی، کارگردانی حمیدرضا لوافی و نویسندگی مرضیه خدیوی ساخته شده و با نگاهی معنوی، مفهوم مرگ‌آگاهی و نسبت آن با زندگی معاصر را دستمایه روایت خود قرار داده است.

«ساهره» داستان احسان، بازرگان موفق ۴۰ ساله‌ای را روایت می‌کند که پس از درگذشت همسرش، با تماسی عجیب از دختر دانشجوی پزشکی به نام عطیه روبه‌رو می‌شود. عطیه مدعی است در زمانی دیگر زندگی می‌کند و از مرگ قریب‌الوقوع احسان خبر دارد. این مواجهه رازآلود، احسان را وارد مسیری تازه می‌کند؛ مسیری برای شناخت خویشتن، جبران خطاهای گذشته و بازگشت به ارزش‌هایی که سال‌ها از آن فاصله گرفته است.

در این سریال، امین زندگانی در نقش احسان، گلنوش قهرمانی فرتاش در نقش عطیه، هومن برق‌نورد در نقش قدیری، سیاوش طهمورث در نقش شهسواری، میلاد میرزایی در نقش بابک و زهرا سزاوار در نقش مریم ایفای نقش می‌کنند. همچنین بازیگرانی چون سوگل طهماسبی، محمدرضا رهبری، ایرج نوذری، مهران رجبی و جمعی دیگر از هنرمندان در این مجموعه حضور دارند.

تصویربرداری «ساهره» در تهران، شیراز، بابلسر و بم انجام شده و فضای داستان با بهره‌گیری از این جغرافیا، پیوندی میان گذشته و حال و میان زمین و معنا برقرار می‌کند.

«ساهره» با محوریت امید، جبران و فرصت دوباره زندگی، تلاش دارد در حال‌وهوای معنوی ماه رمضان، مخاطبان را به تأملی عمیق درباره فرصت زیستن، مسئولیت‌های انسانی و امکان تغییر دعوت کند.