جلوگیری از سوءاستفاده باندهای مواد مخدر در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «البیان»، مقامات مکزیک اعلام کردند که برنامه ویژه‌ای برای مقابله با سوءاستفاده کلمبیایی‌های مرتبط با باندهای مواد مخدر از جام جهانی ۲۰۲۶ تدوین شده است.

یک مقام امنیتی در استان خالیسکو یکی از میزبان‌های رقابت‌ها در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد که شمار سربازان و مبارزان سابق کلمبیایی که به گروه‌های جنایی و باندهای مواد مخدر می‌پیوندند در حال افزایش است و ممکن است برخی با استفاده از برنامه‌های گردشگری تلاش کنند وارد کشور شوند.

روبرتو آلارکون هماهنگ‌کننده کل امنیت استراتژیک خالیسکو، تاکید کرد که دستگاه‌های امنیتی تاکنون تعدادی از کلمبیایی‌هایی که نتوانسته‌اند دلیل اقامت خود را توجیه کنند، بازگردانده‌اند و هشدار داد که خطر ورود مجندهای خارجی با نزدیک شدن جام جهانی وجود دارد.

او همچنین افزود که در سال‌های اخیر حضور مبارزان خارجی سابق بیشتر شده است، زیرا باندهای مواد مخدر و شبه‌نظامیان به دنبال جذب افرادی با آموزش نظامی و تجربه از درگیری طولانی کلمبیا با گروه‌های چریکی هستند.

در ژوئن گذشته، ارتش مکزیک در استان میچوآکان ۱۰ سرباز سابق کلمبیایی را بازداشت کرد. این اقدام پس از انفجار مین زمینی صورت گرفت که جان ۶ سرباز مکزیکی را گرفت و مقامات می‌گویند این حادثه نشان‌دهنده گستردگی پدیده جذب نیروهای خارجی است.

کارشناسان می‌گویند که انحلال نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا در سال ۲۰۱۷ و کاهش بودجه‌های نظامی باعث شده تا برخی مبارزان سابق برای یافتن فرصت شغلی، به گروه‌های جنایی در مکزیک بپیوندند.

شهر گوادالاخارا، پایتخت استان خالیسکو، با بیش از ۲ هزار دوربین مدار بسته، پهپاد، تیم‌های ضدپهپاد و واحدهای هوایی و زمینی، برای تامین امنیت مسابقات آماده شده است. این شهر میزبان چهار مسابقه جام جهانی خواهد بود، از جمله دومین بازی تیم ملی مکزیک در مرحله گروهی مقابل کره جنوبی در ۱۸ ژوئن.

گوادالاخارا آماده است تا ده‌ها هزار بازدیدکننده از سراسر جهان را برای این رویداد بزرگ فوتبال که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، میزبانی کند.