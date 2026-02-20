رشد ۷۰ درصدی داوطلبان در انتخابات شوراهای شهر در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، در جلسه آموزشی اعضای هیات نظارت بخش‌های استان، از استقبال چشمگیر داوطلبان برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر خبر داد و اعلام کرد که مهلت ثبت‌نام برای شوراهای روستا به دلیل تقاضای بالا تمدید شده است.

وی اظهار داشت: مهلت هفت روزه ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا که روز گذشته به پایان رسیده بود، با توجه به استقبال گسترده و درخواست‌های متعدد از استان‌های مختلف، با هماهنگی ستاد انتخابات کشور و هیئت عالی مرکزی نظارت، برای امروز (جمعه) از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ شب تمدید شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد با ارائه آمار دقیقی از ثبت‌نام‌ها گفت: تا این لحظه، ۳۴۵۵ نفر در سطح استان برای تصاحب ۱۲۷۶ کرسی در ۴۰۶ روستا ثبت‌نام کرده‌اند. این استقبال بالا، خوشبختانه نویدبخش مشارکت گسترده شهروندان و هم‌استانی‌های عزیز در روز انتخابات است، هرچند کار بررسی صلاحیت‌ها را برای هیئت‌های اجرایی و نظارت دشوارتر می‌کند.

سالاری همچنین به آمار ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر اشاره کرد و افزود: در حوزه انتخابات شوراهای شهر نیز شاهد رشد چشمگیری بودیم. در این دوره ۱۴۲۴ نفر ثبت‌نام کردند که نسبت به دوره گذشته رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد. این آمار نشان‌دهنده افزایش شور و نشاط انتخاباتی در استان است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی استانداری یزد با اعلام خبری مهم، تأکید کرد: این دوره از انتخابات برای اولین بار در سراسر کشور به صورت تمام مکانیزه برگزار خواهد شد. تجهیزات لازم از جمله دستگاه‌های احراز هویت و صندوق‌های الکترونیکی با هماهنگی هیئت محترم نظارت در حال آماده‌سازی است.

وی با توجه به مکانیزه بودن فرآیند، خطاب به اعضای هیات نظارت گفت: در انتخاب اعضای شعب اخذ رأی و ناظرین محترم، علاوه بر لزوم شرکت در دوره‌های آموزشی، باید به یک نکته کلیدی توجه ویژه شود و آن پرهیز از روابط خویشاوندی است. حضور بستگان درجه یک داوطلبان (همچون همسر، فرزند، مادر و خواهر) به عنوان عضو شعبه یا ناظر، ممنوع است و این موضوع کار را کمی سخت‌تر می‌کند اما برای تضمین سلامت انتخابات ضروری است.

سالاری از پیش‌بینی اولیه ۹۴۵ شعبه اخذ رأی در سطح استان خبر داد و بیان کرد: تعداد نهایی شعب پس از بررسی‌های دقیق جمعیتی در روستاها مشخص خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه عوامل، انتخاباتی پرشور و سالم در استان برگزار شود.