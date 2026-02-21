به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز سوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان با محوریت مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. از زیادی دشمن نهراسید

۲. تمام عزت دست خدا است

۳. ببخش تا بخشیده شوی

۴.روش فریب شیطان ترساندن از فقر است

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۹۲۴ ارسال کنند.

هر روز به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، جوایز ۱۰ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

پاسخ صحیح سوال روز اول ماه مبارک رمضان گزینه دو بود

اسامی برندگان روز دوم مسابقه زندگی با آیه ها در استان مرکزی

۱.پیمانه شاهرخی شهرستان خمین

۲.مهدی مختاری شهرستان اراک

۳.عاطفه عرب شهرستان اراک

۴.صغری خلیلی کیا شهرستان کمیجان

۵.نگین طاهرمیرزایی شهرستان اراک

۶.سمیه سعادت ولی شهرستان اراک

۷.منا طوبی شهرستان اراک

۸.شکوفه ملکی شهرستان میلاجرد

۹.مجید آرمانفر شهرستان اراک

۱۰.احسان میرزایی شهرستان اراک