علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق ساعتی پیش در منزل مسکونی شهرک گلستان سمنان خبر داد و اظهار داشت: سه خودرو اطفا حریق تخصصی و هشت آتش آتش نشان به این عملیات اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور به موقع آتش نشانی و انجام عملیات منسجم نیروها اطفا حریق به موقع انجام و از سرایت آتش به دیگر مناطق منزل مسکونی پیشگیری شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به چالش های موجود در این عملیات اضافه کرد: انباشت غیر اصولی و غیر ایمن وسایل و تجهیزات در مسیر راه پله از سختی های انجام اطفا حریق بود.

صباغی با اشاره به اینکه آتش در مدت کوتاهی تحت کنترل در آمد، تصریح کرد: هرگونه اقلام اضافی در مسیر راه پله ها و خروجی می تواند در شرایط اضطراری خطرات جانی و مالی را به شکل تصاعدی افزایش دهد.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه حادثه مصدوم گزارش داده نشده است، افزود: علت بروز این حادثه توسط کارشناسان فنی در دست بررسی است.