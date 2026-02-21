۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۵

وقوع آتش‌سوزی در یک منزل ویلایی شهرک گلستان سمنان؛ حادثه مصدوم نداشت

وقوع آتش‌سوزی در یک منزل ویلایی شهرک گلستان سمنان؛ حادثه مصدوم نداشت

سمنان- رئیس آتش‌نشانی سمنان از وقوع آتش‌سوزی در یک منزل ویلایی شهرک گلستان خبر داد و گفت: این حادثه مصدومی نداشت، اما انباشت غیراصولی وسایل در مسیر راه‌پله، عملیات مهار شعله‌ها را مشکل کرد.

علی صباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق ساعتی پیش در منزل مسکونی شهرک گلستان سمنان خبر داد و اظهار داشت: سه خودرو اطفا حریق تخصصی و هشت آتش آتش نشان به این عملیات اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور به موقع آتش نشانی و انجام عملیات منسجم نیروها اطفا حریق به موقع انجام و از سرایت آتش به دیگر مناطق منزل مسکونی پیشگیری شده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به چالش های موجود در این عملیات اضافه کرد: انباشت غیر اصولی و غیر ایمن وسایل و تجهیزات در مسیر راه پله از سختی های انجام اطفا حریق بود.

صباغی با اشاره به اینکه آتش در مدت کوتاهی تحت کنترل در آمد، تصریح کرد: هرگونه اقلام اضافی در مسیر راه پله ها و خروجی می تواند در شرایط اضطراری خطرات جانی و مالی را به شکل تصاعدی افزایش دهد.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه حادثه مصدوم گزارش داده نشده است، افزود: علت بروز این حادثه توسط کارشناسان فنی در دست بررسی است.

کد خبر 6754899

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها