حریق انبار و زیرزمین لوازم آرایشی در خیابان قدس سمنان مهار شد

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق انبار و زیرزمین یک واحد فروش لوازم آرایشی در خیابان قدس سمنان خبر داد و بیان کرد: دو خودرو و چهار آتش نشان از ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شدند.

وی از مهار به سرعت این حریق خبر داد و افزود: خوشبختانه طی این حادثه مصدوم گزارش داده نشده است.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان علت حادثه را اتصال برق عنوان کرد و توضیح داد: سیم کشی غیر استاندارد و انشعابات غیر مجاز باعث ایجاد این قبیل حوادث هستند.

تاج آبادی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم تا در انبارها موارد ایمنی را رعایت و حتما یک خاموش کننده دستی را داشته باشند تا در مواقع بحرانی از بروز خسارت به کالاهای خود پیشگیری کنند.