صدور بیش از ۶۱ هزار حواله الکترونیکی کود در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از صدور بیش از ۶۱ هزار فقره حواله الکترونیکی کود برای توزیع بیش از ۲۰ هزار تن انواع کود یارانه‌ای در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به مزایای اجرای طرح حواله الکترونیکی کود اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش مراجعات حضوری کشاورزان، تسریع فرآیند دریافت کود و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی اجرا شده است.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال بیش از ۶۱ هزار فقره حواله الکترونیکی برای توزیع بیش از ۲۰ هزار تن انواع کود یارانه‌ای در استان گلستان صادر شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ادامه داد: کارشناسان پایش کودی این شرکت به‌صورت مستمر از مراکز توزیع کود در شهرستان‌های استان بازدید می‌کنند و برای نهادینه‌سازی فرآیند صدور حواله الکترونیکی از طریق درگاه «دولت من» اقدامات آموزشی لازم را انجام می‌دهند.

محمدی گفت: آموزش کشاورزان و بهره‌برداران درباره ثبت شماره شبا و نحوه بهره‌مندی از یارانه مستقیم کودهای فسفاته و پتاسه نیز در دستور کار کارشناسان قرار دارد.

وی با بیان اینکه صدور حواله الکترونیکی کود به دلیل ارتباط مستقیم با توزیع یارانه، از حساسیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و پهنه‌های مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها با جدیت در تلاش هستند تا این فرآیند به‌صورت کامل در میان کشاورزان نهادینه شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان، تسریع در توزیع کود در کارگزاری‌ها، امکان ثبت درخواست به‌صورت غیرحضوری، حذف نوبت‌دهی سنتی، کاهش ازدحام در مراکز توزیع، مدیریت بهتر موجودی کارگزاری‌ها و حذف صف‌های حضوری را از مهم‌ترین مزایای اجرای حواله الکترونیکی برشمرد.

محمدی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت خدمات الکترونیکی، گامی مهم برای کاهش مراجعات حضوری کشاورزان و افزایش سرعت و دقت در فرآیند توزیع نهاده‌های کشاورزی است.