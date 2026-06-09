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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

«استوار ساقی» به هند می‌رود

«استوار ساقی» به هند می‌رود

مستند «استوار ساقی» ساخته میلاد محمدی به جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد هندوستان راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «استوار ساقی» ساخته میلاد محمدی به بخش مسابقه هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد هندوستان راه یافت.

«استوار ساقی» که پیشتر در هجدهمین جشنواره «سینماحقیقت» روی پرده رفته، درباره شخصیتی است که در تاریخ زندان قزل قلعه حضوری پررنگ داشته است.

هفدهمین دوره این جشنواره هشتم تا دهم مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

در این دوره ۴۷۰۰ فیلم از ۱۵۰ کشور به دبیرخانه جشنواره احمدآباد رسید، «استوار ساقی» توسط بخش بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برای جشنواره ارسال شده است.

این مستند تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

کد مطلب 6852440
ندا زنگینه

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