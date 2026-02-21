۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

تاکید روسیه و چین بر حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران

نمایندگان روسیه و چین در سازمان‌های بین‌المللی در وین بر حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «ایزوستیا»، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: نمایندگان سه کشور روسیه، چین و ایران در دیدار با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ضرورت حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران تاکید کردند.

براساس این گزارش، این دیدار روز ۱۸ فوریه در وین برگزار شده است.

دور جدید مذاکرات بین ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم و با میانجی گری عمان در ژنو برگزار شد.

آمریکا کماکان به جای مذاکره، می خواهد خواسته های خود را به طرف ایرانی دیکته کند. بسیاری از کشورهای جهان، این رویکرد را محکوم و خواستار احترام به حقوق مردم ایران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای شده اند.

    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      چرا سفیران گفتگو و تعامل میکنند ولی وزیران خارجه نشست وگفتگو نمی کنند کی عراقچی به وزیرخارجه چین زنگ زده

