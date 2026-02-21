به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی و کاهش آلایندگی در ناوگان حمل و نقل جادهای، به تشریح عملکرد این معاونت در حوزه ایمنی و ترافیک پرداخت و با بیان اینکه کنترل فنی خودروها نقش موثری در کاهش تصادفات جادهای دارد، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، تعداد ۲۶ هزار و ۸۲۳ برگ معاینه فنی برای ناوگان حمل و نقل استان صادر شده است تا گامی موثر در جهت افزایش ضریب ایمنی و کاهش آلایندههای زیستمحیطی برداشته شود.
مالکی در ادامه به تشریح سایر اقدامات این ادارهکل در بخش ایمنی و ترافیک پرداخت و گفت: در این بازه زمانی، تعداد ۳۳۲۹ برگ پروانه ترافیکی صادر و همچنین ۲۰۱ مورد تخلف اضافه تناژ در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و ثبت شده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان، آموزش را یکی از اولویتهای اصلی این مجموعه برشمرد و افزود: ارتقای فرهنگ ایمنی در بین تمامی کاربران جادهای به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، آموزش به کاربران آسیبپذیر در بخشهای مختلف انجام شد که شامل ۳۴۵ دستگاه ناوگان باری، ۱۷۲ دستگاه وانت بار، ۹۰ دستگاه ادوات کشاورزی و ۴۰ دستگاه ناوگان حمل مواد خطرناک بوده است.
وی همچنین از آموزش ۶۰۰ راکب موتورسیکلت به عنوان یکی از گروههای پرخطر ترافیکی خبر داد و تصریح کرد: توجه ویژهای به فرهنگسازی در این حوزه صورت گرفته است.
مالکی در پایان با اشاره به نقش دانشآموزان به عنوان سفیران ایمنی در خانوادهها، خاطرنشان کرد: در راستای کاهش تصادفات جادهای، تعداد ۵۹۶۰ دانشآموز در مدارس حاشیه راههای استان تحت پوشش برنامههای آموزشی قرار گرفتند.
