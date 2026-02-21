  1. استانها
  2. مازندران
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

توکلی: واریز سود سهام عدالت شب عید در انتظار پرداخت شرکت‌ها است

ساری -رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت بر پیگیری پرداخت سود و فعال شدن سامانه برای متوفیان تأکید کرد و گفت: واریز سود سهام عدالت شب عید در انتظار اقدام شرکت‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، عسکر توکلی صبح شنبه در ویژه برنامه رادیویی پرسجو اعلام کرد: واریز سود سهام عدالت همچنان در انتظار اقدام شرکت‌هاست و منتظر پرداخت از سوی آن ها هستیم.

توکلی در ویژه برنامه پرسجو با اشاره به تاخیر واریز سود آذرماه افزود: هنوز میزان دقیق سود مشخص نیست و پیش‌بینی می‌شود رقمی مشابه سال گذشته باشد و امیدواریم با همکاری شرکت‌ها بخشی از سود سهام عدالت تا شب عید پرداخت شود.

رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت همچنین به وضعیت متوفیان اشاره کرد و گفت: هیچ مانع قانونی برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان وجود ندارد و شرکت سپرده‌گذاری باید اجازه معرفی شماره شبا برای افرادی که مراحل قانونی را تکمیل کرده‌اند صادر کند تا سود پرداخت شود اما سامانه همچنان بسته است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ارزش سهام. عدالت تنها شامل سهام ۳۹ شرکت بورسی است و ۱۱ شرکت غیربورسی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؛ با رسیدگی به این شرکت‌ها ارزش سهام عدالت دو برابر خواهد شد و سهامداران از مزایای بیشتری بهره‌مند خواهند شد.

کد خبر 6755197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها