به گزارش خبرنگار مهر، عسکر توکلی صبح شنبه در ویژه برنامه رادیویی پرسجو اعلام کرد: واریز سود سهام عدالت همچنان در انتظار اقدام شرکت‌هاست و منتظر پرداخت از سوی آن ها هستیم.

توکلی در ویژه برنامه پرسجو با اشاره به تاخیر واریز سود آذرماه افزود: هنوز میزان دقیق سود مشخص نیست و پیش‌بینی می‌شود رقمی مشابه سال گذشته باشد و امیدواریم با همکاری شرکت‌ها بخشی از سود سهام عدالت تا شب عید پرداخت شود.

رئیس هیئت مدیره تعاونی سهام عدالت همچنین به وضعیت متوفیان اشاره کرد و گفت: هیچ مانع قانونی برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان وجود ندارد و شرکت سپرده‌گذاری باید اجازه معرفی شماره شبا برای افرادی که مراحل قانونی را تکمیل کرده‌اند صادر کند تا سود پرداخت شود اما سامانه همچنان بسته است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر ارزش سهام. عدالت تنها شامل سهام ۳۹ شرکت بورسی است و ۱۱ شرکت غیربورسی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؛ با رسیدگی به این شرکت‌ها ارزش سهام عدالت دو برابر خواهد شد و سهامداران از مزایای بیشتری بهره‌مند خواهند شد.