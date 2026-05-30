به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می‌دهند که قرار گرفتن در معرض دود قبل و بعد از تولد، احتمال ابتلای کودک به فشار خون بالا بین سنین ۵ تا ۱۲ سال را افزایش می‌دهد.

این مطالعه به طور خاص فشار خون دوران کودکی را به آلودگی ذرات ریز مرتبط دانست.

«یو نی»، محقق ارشد در دانشگاه ایالتی سن دیگو، در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته‌ها نشان می‌دهد قرار گرفتن در معرض آلودگی هوای ذرات ریز در اوایل زندگی ممکن است بر سلامت قلبی-متابولیکی کودکان، حتی در سطوح نسبتاً پایین، تأثیر بگذارد.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که فشار خون بالا در بین کودکان شایع‌تر شده و در دو دهه گذشته تقریباً ۸۰ درصد افزایش یافته است. این بیماری می‌تواند منجر به مشکلات سلامتی طولانی‌مدت مانند بیماری قلبی و اختلال در عملکرد کلیه شود.

برای این مطالعه، محققان داده‌های بیش از ۴۸۰۰ کودک شرکت‌کننده در یک مطالعه را تجزیه و تحلیل کردند. محققان سلامت کودکان بین ۵ تا ۱۲ سال را با میزان آلودگی هوای بیرون در هر سه ماهه بارداری، در کل دوران بارداری و در طول دو سال اول زندگی کودک مقایسه کردند.

محققان دریافتند کودکانی که قبل و بعد از تولد در معرض سطوح بالاتری از آلودگی ذرات معلق قرار داشتند، به طور متوسط فشار خون بالاتری داشتند.

نتایج نشان داد که قرار گرفتن در معرض این آلاینده‌ها در طول سه ماهه اول بارداری بیشترین تأثیر را داشته است.

این آلاینده‌ها با فشار خون سیستولیک بالاتر و احتمال بیشتر ابتلا به فشار خون بالا در دوران کودکی مرتبط بودند.

با این حال، محققان دریافتند که قرار گرفتن مادران در معرض نوع دیگری از آلاینده هوا- دی اکسید نیتروژن- با فشار خون کمی پایین‌تر در بین کودکان مرتبط بود. این تأثیر در اواسط تا اواخر بارداری قوی‌ترین بود.

نی گفت: «یافته‌های غیرمنتظره مربوط به دی اکسید نیتروژن نشان می‌دهد که تحقیقات بیشتری برای درک چگونگی تأثیر این نوع آلودگی هوا بر بدن در حال رشد کودکان و همچنین اینکه آیا عوامل محیطی دیگری مانند سر و صدای حمل و نقل می‌توانند در این امر نقش داشته باشند، مورد نیاز است.»