۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

آموزش سواد دیجیتال در مدارس ابتدایی البرز آغاز شد

کرج -معاون آموزش ابتدایی ناحیه ۴ آموزش وپرورش کرج از آموزش طرح سواد دیجیتال در مدارس ابتدایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش ابتدایی ناحیه ۴ آموزش وپرورش کرج از آموزش طرح سواد دیجیتال در مدارس ابتدایی این استان خبر داد و گفت: این طرح در راستای ارتقای سواد دیجیتال و آشنایی دانش‌آموزان با فناوری‌های نوین اجرا می شود.

حسین قاسمی افزود: این برنامه در چهارمین سال متوالی با هدف آموزش تفکر محاسباتی و کد نویسی ابتدایی با آموزش اسکرچ و اسکرچ جونیور در بین دانش‌آموزان، به ویژه در دوران کنونی که فناوری و راهبردهای استفاده از هوش مصنوعی بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره است، طراحی شده است.

اینترنت پاک یا اینترنت امن‌تر صرفا با ابزارها تامین نمی‌شود بلکه نیازمند اتخاذ یک رویکرد رفتاری است، رویکردی که به دنبال درک و شناخت درست تکنولوژی و چالش های آن است و ما در روز اینترنت امن‌تر در پی آگاهی بخشی برای نهادینه کردن یک رویکرد رفتاری هستیم. 

