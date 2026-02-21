تاریخ اجرای ماموریت آرتمیس ۲ برای سفر به ماه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این سازمان فضایی پس از سوختگیری موفق موشک در روز پنج شنبه، اکنون تصمیم دارد ششم مارس سال جاری میلادی فضاپیما و موشک این ماموریت را به سمت ماه پرتاب کند.

نخستین تلاش برای سوختگیری موشک در اوایل فوریه به دلیل نشت هیدروژن با شکست روبرو شد.

ناسا طی عملیات پنجشنبه توانست بیش از ۷۰۰ هزار گالن سوخت مایع را به موشک SLS منتقل و مرحله نهایی شمارش معکوس پرتاب را در مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا تکمیل کند. هرچند به دلیل قطع ارتباطات با زمین اختلالی پیش آمد، اما ناسا توانست قبل از دوباره فعال شدن کانال های ارتباطی معمول، سیستم را پشتیبانی کند. این سازمان فضایی بین المللی اعلام کرد مهندسان تجهیزات مشکل ساز را مشخص کرده اند.

لوری گلیز مدیر برنامه ماه به مریخ ناسا در این باره می گوید: مااکنون پس از انجام سوختگیری موفقیت آمیز، ششم مارس را به عنوان جدیدترین تاریخ برای پرتاب در نظر گرفته ایم. البته به گفته او هنوز اقدامات زیادتری باید پیش از پرتاب انجام شود از جمله تحلیلی از عملیات مذکور، بررسی آمادگی پرواز و کار روی پد پرتاب.

پیش بینی می شود چهار فضانورد ماموریت آرتمیس ۲ روز جمعه آتی وارد قرنطینه شوند تا آماده پرتاب باشند. این عملیات همچنین نخستین ماموریت سرنشین دار کپسول اوریون است. این نخستین بار پس از ۵۰ سال به حساب می آید که فضانوردان به اطراف ماه سفر می کنند. فضانوردان سیستم‌های مهم پشتیبانی از حیات اوریون را به عنوان پیش‌نیاز فرود بر ماه آزمایش خواهند کرد.