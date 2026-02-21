الزام سازمان امور اداری و استخدامی به صدور ردیف استخدامی ۵ فراخوان جذب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیصدوهفتادمین جلسه هیئت عالی جذب به ریاست محمدعلی کینژاد و با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، کینژاد رئیس هیئت عالی جذب با تأکید بر عنایت مقام معظم رهبری بر گزارش عملکرد ۱۷ ساله هیئت عالی جذب، خواستار ارائه پیشنهادهای هیئتهای مرکزی جذب وزارتین، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و نیروهای مسلح در راستای بهینهسازی فرآیند جذب و آیندهنگری در بازنگری ضوابط و فرآیندها شد.
همچنین رئیس هیئت عالی جذب بر ضرورت برگزاری دو فراخوان در سال برای دو وزارتخانه علوم و بهداشت تأکید کرد.
در ادامه، هفت پرونده متقاضیان ماده ۱۵ که پیشتر در کارگروههای ویژه بررسی شده بود، توسط دبیر هیئت عالی جذب مطرح و به تأیید اعضا رسید.
در بخش دیگری از جلسه، محمد جلیلی رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای برگزاری فراخوان بیستودوم این وزارتخانه ارائه کرد و اعلام شد این فراخوان بهزودی برگزار خواهد شد.
بر اساس مصوبه این جلسه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف شد برای فهرستهای تأییدشده فراخوانهای سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به صدور ردیف استخدامی اقدام کند.
در ادامه، دکتر ضیائی دبیر هیئت مرکزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از روند جذب اعضای هیئت علمی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ ارائه داد و به تشریح برخی بندهای فرم ارزیابی الکترونیکی پرداخت. مقرر شد مستندات مربوط به تمامی بندهای این فرم برای تحلیل دقیقتر به هیئت عالی جذب ارسال شود.
همچنین حسینعلی قبادی دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد در فراخوان بهمنماه سال جاری، ۱۷ هزار و ۶۰ متقاضی جذب هیئت علمی در سامانه مهررضوی ثبتنام نهایی کردهاند که این آمار نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین ذبیح زاده دبیر هیئت عالی جذب با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط حضور در جلسات، تصریح کرد: دعوت از اعضای هیئت اجرایی جذب صرفاً برای افراد دارای حکم عضویت انجام شود و افراد فاقد حکم تنها حسب مورد و برای ارائه گزارش، با تشخیص هیئت اجرایی جذب در جلسه حضور یافته و پس از ارائه گزارش، جلسه را ترک کنند.
دبیر هیئت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه بیان کرد: در این زمینه با تعداد قابل توجهی از دانشگاهها مذاکراتی انجام شده و مسائل موجود در شُرف حلوفصل است.
دبیر هیئت عالی جذب از استنکاف برخی دانشگاهها در اجرای مواد ۱۵ و ۲۱ قانون در وزارت علوم خبر داد و بر پیگیری اجرای کامل قانون تأکید کرد.
