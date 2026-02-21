به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورمختار در این زمینه عملکرد ۱۰ ماهه سال جاری اظهار کرد: از مجموع ۱۱.۳ همت مالیات وصول‌شده تا پایان دی‌ماه در استان، ۷.۲ همت مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۴ همت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

وی با اشاره به اینکه مجموع مالیات وصولی استان در مدت مشابه سال گذشته ۸.۷۸ همت بوده است،افزود: عملکرد امسال نشان‌دهنده افزایش درآمدهای مالیاتی استان در مقایسه با سال گذشته است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی همچنین خاطرنشان کرد: این استان تا پایان دی‌ماه ۰.۹ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را تأمین کرده است.

پورمختار در ادامه با اشاره به تسهیم عوارض مالیات بر ارزش افزوده در ۱۰ ماهه سال جاری گفت: در این مدت ۲۷ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در استان توزیع شده است.

به گفته وی، از این میزان ۱۷ هزار و ۷۲۵ میلیارد ریال سهم شهرداری‌ها، ۸۵۷۱ میلیارد ریال سهم دهیاری‌ها، ۳۴۹ میلیارد ریال سهم فرمانداری‌ها و ۸۵۹ میلیارد ریال نیز سهم عشایر بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اضافه کرد: سه شهری که بیشترین سهم را از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده‌اند شامل ارومیه با ۸۷۴۷ میلیارد ریال، خوی با ۲۹۳۳ میلیارد ریال و بوکان با ۲۱۰۷ میلیارد ریال هستند.