  1. سیاست
  2. دولت
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۶

مهاجرانی: امکان خرید پوشک با استفاده از کالابرگ فراهم شد

سخنگوی دولت گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، از این پس خانوارها می‌توانند با استفاده از کالابرگ الکترونیکی خود، در فروشگاه‌های غیرزنجیره‌ای نسبت به تهیه پوشک اقدام کنند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش قابل توجه قیمت پوشک و با اشاره به برخی نگرانی‌ها در این خصوص، اظهار کرد: در پی تغییر تالار ارزی مربوط به مواد اولیه تولید پوشک، نرخ تأمین ارز این اقلام دستخوش تغییر شده که طبیعتاً بر قیمت تمام‌شده محصول اثرگذار بوده است، در نتیجه دولت با رصد دقیق این موضوع، تلاش کرده، از طریق ابزارهای حمایتی، فشار ناشی از این تغییر را برای خانوارها به حداقل برساند.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از این پس خانوارها می‌توانند با استفاده از کالابرگ الکترونیکی خود، در فروشگاه‌های غیرزنجیره‌ای نسبت به تهیه پوشک اقدام کنند. این تصمیم با هدف افزایش دسترسی، تقویت شبکه توزیع و تسهیل خرید برای خانواده‌ها اتخاذ شده است.

کارت امید مادر تامین کننده بخشی از نیازهای مرتبط با پوشک و شیر خشک خواهد شد

سخنگوی دولت همچنین گفت: از سال جدید، برای نوزادان، ماهانه مبلغ دو میلیون تومان تحت عنوان «کارت امید مادر» اختصاص خواهد یافت. این اعتبار می‌تواند بخشی از هزینه‌های مرتبط با تأمین پوشک، شیر خشک و سایر نیازهای ضروری نوزادان را پوشش دهد.

وی تأکید کرد: حمایت از خانواده‌ها، به‌ویژه در حوزه فرزندآوری و تأمین نیازهای اساسی نوزادان، از اولویت‌های جدی دولت است و سیاست‌های حمایتی در این حوزه به‌صورت مستمر پایش و تقویت خواهد شد.

کد خبر 6755314
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      78 0
      پاسخ
      دو زار کالابرگ دادن حالا تهیه همه چیز رو دارن می اندازن گردن همون دو زار
    • بازنشسته IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      68 1
      پاسخ
      با ماهی یک میلیون تومان کالابرگ فکر میکنند مردم چی می‌توانند بخرند با این همه گرانی های افسارگسیخته و تورم کمر شکن
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      62 0
      پاسخ
      خجالت هم چیز خوبی روغن ۴۰۰ تومانی ۱۸۰۰ تومان حالا ۲۶۰۰ تومان واقعا این یعنی چه
    • ناشناس IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      68 0
      پاسخ
      باکالابرگ یک میلیونی گوشت ۲میلیونی‌.برنج ۴۰۰تومنی.مرغ ۳۰۰ تومنی.میوه ۲۰۰ذتومنی.خرمای ۳۰۰.....بازهم بنویسم؟
    • مسعود IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      50 1
      پاسخ
      با یکمیلیون تومان هم کالا های اساسی و هم پوشک و هم میوه پیاز و سیب زمینی و... می‌خریم خواهشاً بفرمایید کجا اینقدر ارزون شده ما هم از آنجا خرید کنیم
      • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
        4 1
        با یک ملیون یک کیلو گوشت نمیشود از هیچ خبر نداری
    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      48 2
      پاسخ
      از یه طرف فرزند آوری و ترویج میدین از یه طرف هزینه های اولیه بچه ها رو صد در صد زیاد میکنید اونم تو فاصله یک هفته خجالت آور دو زار کالابرگ دادین همه چیز و میندازین رو کالا برگ
    • آنا GB ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      48 2
      پاسخ
      خیلی لطف کردین که اجازه دادین بتونیم با ۱ میلیون کالابرگ به اندازه ۲ روز برای بچه هامون پوشک بخریم.
    • باباعلی IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      54 0
      پاسخ
      یه ترتیبی بدین خونه هم بشه خرید
    • وحید IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      41 0
      پاسخ
      خانه و ماشین هم اضافه کنید پولمان سوخت حرف بقایش ماهی یه خانه و یه خودرو جدید بگیریم جهیزیه و اینا هم اضافه شه خوبه با تشکر
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      41 2
      پاسخ
      این بنده خدا فک کنم از قیمت ها خبر نداره الان یه پوشک سه میلیون و پانصد هست مگه چقد یارانه میدن یه تومن به نظر اینا خیلی زیاده
      • ی IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        12 0
        ما قبل این یه تومن هیچی نمیتونستیم بخریم حالا همه چی میتونیم
    • ایرانی IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      13 2
      پاسخ
      بادادن یه میلیون کالابرگ قیمت کالاها چند برابر می شه فکر می کنن با این کار همه مشکلات حل شد بجای از بین بردن تورم با این کار گرونی بیشتر هم می شه
    • فاطمه IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      15 0
      پاسخ
      با یه تومنی که میدید به نظرم طلا رو هم بزارید تو سبد کالا لااقل حق انتخاب داشته باشیم اینقدر زیاده اضافه میاد .
    • بازنشسته IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      19 0
      پاسخ
      خانم دکتر شما مدیران ارشد از قیمت ها خبر ندارید . چون خبر از قیمت ها ندارید و شما ها پولدار هستید فقط حرف و مصاحبه بدون اطلاع از قیمت ها می زنید ؟ خانم دکتر یک میلیون با این تورم فلاکت بار هیچ ارزشی ندارد .با گرانی هزینه آب . برق . گاز . تلفن وو...... من به نوبه خودم از این بابت از خانواده ام خجالت می کشم شما متوجه نیستید مرد خانه جلوی زن و بچه اش وقتی سرش پایین باشد یعنی چی ؟
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      13 1
      پاسخ
      چند تا یک بخریم بسته ۱ میلیون افرین بر تدابیر شما
    • IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      7 1
      پاسخ
      یک بسته پوشک درماه
    • نا شناس IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      8 0
      پاسخ
      آیا با کالا برگ میشه قبر و کفنم خرید لطفا خانم سخنگو میشه توضیح بدین البته قیمت قبر که گرونه شا ید بشه ۳۰ سانت کفن خرید
    • محمد IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      6 0
      پاسخ
      یک بسته مای بیبی ایرانی670هزار تومان هست.یه بچه تو سه روز یک بسته رو تموم میکنه که توماه میشه 10بسته که مجموع هزینش میشه شش ملیون و هفتصد هزار یه خانواده چهار نفره یک ملیون و دویست هزار تومن یارانه میدین که باید سرپرست خانوده بدبخت پنج میلیون و هفتصد تومن رو یارانه بزاره دودستی تقدیمتون کنه.
    • یک بازنشسته IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      5 0
      پاسخ
      خانم مهاجرانی واقعا جای خجالت هست که پوشک هم کالا برگ شده ...............
    • خانم خانه دار IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      5 0
      پاسخ
      سلام .آخه چرابه شعورمردم توهین میکنید آخه با یک میلیون چی میشه بخری .اصلا خانواده ۳ نفره با ۳ میلیون چی بخریم حالا هرروز ی جیزی اضافه میکنید.پیش خودتون فکرمیکنید که چه کاری واسه ملت کردیم .واقعا خسته نباشید
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      6 0
      پاسخ
      با یه تومن پوشک رو بخریم؟ میوه رو بخریم؟ لبنیات رو بخریم؟ گوشت رو بخریم ؟

