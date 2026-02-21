مهاجرانی: امکان خرید پوشک با استفاده از کالابرگ فراهم شد

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش قابل توجه قیمت پوشک و با اشاره به برخی نگرانی‌ها در این خصوص، اظهار کرد: در پی تغییر تالار ارزی مربوط به مواد اولیه تولید پوشک، نرخ تأمین ارز این اقلام دستخوش تغییر شده که طبیعتاً بر قیمت تمام‌شده محصول اثرگذار بوده است، در نتیجه دولت با رصد دقیق این موضوع، تلاش کرده، از طریق ابزارهای حمایتی، فشار ناشی از این تغییر را برای خانوارها به حداقل برساند.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از این پس خانوارها می‌توانند با استفاده از کالابرگ الکترونیکی خود، در فروشگاه‌های غیرزنجیره‌ای نسبت به تهیه پوشک اقدام کنند. این تصمیم با هدف افزایش دسترسی، تقویت شبکه توزیع و تسهیل خرید برای خانواده‌ها اتخاذ شده است.

کارت امید مادر تامین کننده بخشی از نیازهای مرتبط با پوشک و شیر خشک خواهد شد

سخنگوی دولت همچنین گفت: از سال جدید، برای نوزادان، ماهانه مبلغ دو میلیون تومان تحت عنوان «کارت امید مادر» اختصاص خواهد یافت. این اعتبار می‌تواند بخشی از هزینه‌های مرتبط با تأمین پوشک، شیر خشک و سایر نیازهای ضروری نوزادان را پوشش دهد.

وی تأکید کرد: حمایت از خانواده‌ها، به‌ویژه در حوزه فرزندآوری و تأمین نیازهای اساسی نوزادان، از اولویت‌های جدی دولت است و سیاست‌های حمایتی در این حوزه به‌صورت مستمر پایش و تقویت خواهد شد.