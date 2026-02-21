به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی در واتیکان گفت: تقویت روابط میان پیروان ادیان و بهره‌گیری از ظرفیت های مشترک در ایجاد و تقویت روح معنویت در جوامع دینی به‌ویژه نسل جوان بسیار موثر و ارزشمند است و جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به گفتگوی صادقانه میان ادیان و فرهنگ نیازمند است.

وی با اشاره به توهین به رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط یکی از نمایندگان در پارلمان اروپا افزود: اهانت به رهبر دینی میلیون‌ها انسان صرفا تعرض به یک فرد یا حتی یک نهاد مذهبی نیست، این عمل در حقیقت نوعی ساختارشکنی اخلاقی در فضای عمومی جامعه است و در چنین فضایی زبان به جای آنکه ابزار گفت‌وگو و تفاهم باشد به سلاحی برای تخریب تبدیل می‌شود و واژه ها که باید پلی میان دل‌ها باشند، به دیوار بدل می‌گردند.

این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: نتیجه آن است که جامعه به جای تنوع همدلانه به تکثر متخاصم گرفتار می‌شود و اینجاست که اهانت از یک رفتار فردی، به بحرانی اجتماعی و حتی تمدنی تبدیل می‌شود و از این جهت دفاع از حرمت رهبران دینی تنها دفاع از یک عقیده خاص نیست، بلکه دفاع از اصل همزیستی مسالمت آمیز است.

وی افزود: پاسداری از حرمت‌ها، نه نشانه ضعف بلکه علامت بلوغ فرهنگی و اخلاقی یک ملت است و جامعه‌ای که زبان خود را به ادب بیاراید، حتی در اختلاف نیز نور انسانیت را حفظ خواهد کرد و این همان سرمایه ایست که هیچ قدرت سیاسی یا اقتصادی جای آن را نمی‌گیرد.