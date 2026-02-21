۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

واکنش آیت‌الله نوری همدانی به اهانت پارلمان اروپا علیه رهبری

قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: اهانت به رهبر دینی میلیون‌ها انسان صرفا تعرض به یک فرد یا حتی یک نهاد مذهبی نیست، این عمل در حقیقت نوعی ساختارشکنی اخلاقی در فضای عمومی جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی در واتیکان گفت: تقویت روابط میان پیروان ادیان و بهره‌گیری از ظرفیت های مشترک در ایجاد و تقویت روح معنویت در جوامع دینی به‌ویژه نسل جوان بسیار موثر و ارزشمند است و جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به گفتگوی صادقانه میان ادیان و فرهنگ نیازمند است.

وی با اشاره به توهین به رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط یکی از نمایندگان در پارلمان اروپا افزود: اهانت به رهبر دینی میلیون‌ها انسان صرفا تعرض به یک فرد یا حتی یک نهاد مذهبی نیست، این عمل در حقیقت نوعی ساختارشکنی اخلاقی در فضای عمومی جامعه است و در چنین فضایی زبان به جای آنکه ابزار گفت‌وگو و تفاهم باشد به سلاحی برای تخریب تبدیل می‌شود و واژه ها که باید پلی میان دل‌ها باشند، به دیوار بدل می‌گردند.

این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: نتیجه آن است که جامعه به جای تنوع همدلانه به تکثر متخاصم گرفتار می‌شود و اینجاست که اهانت از یک رفتار فردی، به بحرانی اجتماعی و حتی تمدنی تبدیل می‌شود و از این جهت دفاع از حرمت رهبران دینی تنها دفاع از یک عقیده خاص نیست، بلکه دفاع از اصل همزیستی مسالمت آمیز است.

وی افزود: پاسداری از حرمت‌ها، نه نشانه ضعف بلکه علامت بلوغ فرهنگی و اخلاقی یک ملت است و جامعه‌ای که زبان خود را به ادب بیاراید، حتی در اختلاف نیز نور انسانیت را حفظ خواهد کرد و این همان سرمایه ایست که هیچ قدرت سیاسی یا اقتصادی جای آن را نمی‌گیرد.

