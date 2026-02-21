به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: جلسات هفتگی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به‌منظور بررسی تکالیف و پیشرفت پروژه‌ها برگزار شده و بسیاری از مشکلات با پیگیری‌های مستمر رفع شده است.

وی افزود: با اقدامات انجام‌شده، اکنون دیگر شاهد توقف پروژه‌ها نیستیم و روند اجرای طرح‌ها به صورت مستمر ادامه دارد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: کاهش تجمعات و تحصن‌ها نشان‌دهنده رضایت نسبی مردم از وضعیت فعلی است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد و چالش‌های جدید نیز به‌طور مرتب بروز می‌کند.

وی ادامه داد: وظیفه دولت ارائه زمین و تسهیلات اولیه است و بخش عمده پیشرفت پروژه‌ها بر عهده مردم است، با این حال، اقدامات انجام‌شده سبب شده است تا رتبه استان در شاخص‌های مختلف بهبود یابد و امیدواری برای تکمیل پروژه‌ها در سال آینده ایجاد شود.

استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات پروژه‌های مسکن در شهر جدید و پروژه‌های تحویل‌نشده تاکید کرد: «سیاری از مشکلات گذشته مربوط به قرعه‌کشی‌های یک سال قبل بوده که بدون آماده‌سازی زمین انجام شده بود و متقاضیان متعددی ثبت‌نام کردند.

وی افزود: در حالی که در گذشته زمین و زیرساخت‌های لازم فراهم نبود با پیگیری‌های مستمر، اکنون تخصیص زمین و جمعیت متقاضیان به‌صورت مدیریت‌شده و به‌روز انجام شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: با استمرار پیگیری‌ها و همکاری جمعی، پروژه‌های مسکن ملی استان در حال پیشرفت است و با تکمیل آن‌ها وضعیت مسکن در استان بهبود خواهد یافت.

استاندار مرکزی گفت: تأکید ویژه بر منابع، عملکرد مالی پروژه‌ها و حمایت از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای برخی متقاضیان تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان واریز آورده در نظر گرفته شده و برخی دیگر در بازه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان باقی مانده‌اند.

زندیه وکیلی تاکید کرد: در صورتی که این افراد در دهک‌های تعیین‌شده و تحت پوشش نهاد های حمایتی قرار نداشته و آورده آنان تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان باشد، از فهرست متقاضیان حذف خواهند شد.