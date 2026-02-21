۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

زندیه وکیلی:

متقاضیان‌ نهضت ملی مسکن با آورده کمتر از ۱۵۰ میلیون‌تومان حذف می شوند

اراک- استاندار مرکزی گفت: متقاضیانی که آورده آنها کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان باشد، از فازهای پروژه‌های نهضت مسکن ملی این استان حذف خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: جلسات هفتگی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به‌منظور بررسی تکالیف و پیشرفت پروژه‌ها برگزار شده و بسیاری از مشکلات با پیگیری‌های مستمر رفع شده است.

وی افزود: با اقدامات انجام‌شده، اکنون دیگر شاهد توقف پروژه‌ها نیستیم و روند اجرای طرح‌ها به صورت مستمر ادامه دارد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: کاهش تجمعات و تحصن‌ها نشان‌دهنده رضایت نسبی مردم از وضعیت فعلی است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد و چالش‌های جدید نیز به‌طور مرتب بروز می‌کند.

وی ادامه داد: وظیفه دولت ارائه زمین و تسهیلات اولیه است و بخش عمده پیشرفت پروژه‌ها بر عهده مردم است، با این حال، اقدامات انجام‌شده سبب شده است تا رتبه استان در شاخص‌های مختلف بهبود یابد و امیدواری برای تکمیل پروژه‌ها در سال آینده ایجاد شود.

استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات پروژه‌های مسکن در شهر جدید و پروژه‌های تحویل‌نشده تاکید کرد: «سیاری از مشکلات گذشته مربوط به قرعه‌کشی‌های یک سال قبل بوده که بدون آماده‌سازی زمین انجام شده بود و متقاضیان متعددی ثبت‌نام کردند.

وی افزود: در حالی که در گذشته زمین و زیرساخت‌های لازم فراهم نبود با پیگیری‌های مستمر، اکنون تخصیص زمین و جمعیت متقاضیان به‌صورت مدیریت‌شده و به‌روز انجام شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: با استمرار پیگیری‌ها و همکاری جمعی، پروژه‌های مسکن ملی استان در حال پیشرفت است و با تکمیل آن‌ها وضعیت مسکن در استان بهبود خواهد یافت.

استاندار مرکزی گفت: تأکید ویژه بر منابع، عملکرد مالی پروژه‌ها و حمایت از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای برخی متقاضیان تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان واریز آورده در نظر گرفته شده و برخی دیگر در بازه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان باقی مانده‌اند.

زندیه وکیلی تاکید کرد: در صورتی که این افراد در دهک‌های تعیین‌شده و تحت پوشش نهاد های حمایتی قرار نداشته و آورده آنان تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان باشد، از فهرست متقاضیان حذف خواهند شد.

