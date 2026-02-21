مامور قلابی در رشت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حدادی به وقوع یک فقره سرقت از اماکن خصوصی تحت عنوان مامور قلابی در شهرستان رشت ؛ پیگیری موضوع توسط پلیس اشاره کرد و گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان پس از بررسی‌های علمی و تخصصی و جمع‌آوری آثار به جا مانده در صحنه‌های جرم، هویت سارق این پرونده را شناسایی کردند.

وی با بیان اینکه کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان پس از گرفتن نیابت قضائی و برنامه‌ریزی لازم، سارق حرفه‌ای مورد نظر را با همکاری عوامل انتظامی شهرستان خمام در آن شهرستان دستگیر کردند افزود: متهم به مقر انتظامی منتقل و به سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ علیرضا حدادی همچنین گفت: سارق ۴۴ ساله پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی از مردم خواست در صورت مواجهه با افرادی که خود را مامور ارگان‌های دولتی معرفی می‌کنند، قبل از پاسخگویی نسبت به رویت کارت شناسایی این افراد اقدام و هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.