دختر گمشده در شمال کشور پیدا شد؛ دستگیری عامل اغفال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی وصول گزارشی از کلانتری ۱۱۱ هفت‌چنار و به دنبال دادخواهی خانمی به هویت معلوم، تبعه افغانستان، مبنی بر فقدان دخترش ، رسیدگی تخصصی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

سرهنگ نثاری افزود: کارآگاهان در بررسی‌های اولیه و با انجام تحقیقات میدانی، بازبینی دوربین‌های مداربسته و تحقیقات محلی دریافتند که فقدانی پس از خروج از منزل، با پسر جوانی که از قبل در داخل کوچه منتظر وی بوده ملاقات کرده و سپس محل را ترک نموده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد:در جریان اقدامات اطلاعاتی و با بررسی بیشتر ، مشخص شد وی در روزهای منتهی به ناپدیدشدن با سیم‌کارتی ناشناس در ارتباط بوده است. بررسی مخابراتی نشان داد تلفن فقدانی همزمان در یک موقعیت مکانی فعال بوده و نهایتاً تلفن همراه فقدانی از دسترس خارج شده است.

وی تصریح کرد: در ادامه تحقیقات و با تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک و نتایج اقدامات اطلاعاتی، محرز شد سیم‌کارت ناشناس در اختیار فردی به نام فرزین از اتباع افغانستان قرار داشته است. با هماهنگی مقام قضایی و اخذ دستورات لازم و همچنین با همکاری پلیس فتا، مشخص شد متهم فقدانی را به شمال کشور منتقل و مخفی کرده است.

سرهنگ نثاری خاطرنشان کرد: کارآگاهان با رصد نامحسوس، اطلاعاتی، شناسایی محل‌های تردد و پاتوق‌های متهم و با بهره‌گیری از اقدامات خاص پلیسی، طی یک قرار صوری وی را شناسایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و به مقر پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی در پایان گفت: متهم در تحقیقات فنی و جامع به صراحت اعتراف کرد که از حدود یک سال قبل با دختر جوان آشنا شده و با انگیزه عاطفی و از طریق وعده‌های واهی و جلب اعتماد، وی را ترغیب به ترک منزل کرده و پس از طراحی قبلی، او را به شهر مورد نظر برده و در اتاقی استیجاری مخفی کرده است. در نهایت با راهنمایی متهم، فرد فقدانی در سلامت کامل شناسایی و تحویل خانواده شد و متهم نیز به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران معرفی شد.