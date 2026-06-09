خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهام سرگزی: خاتون بم، پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران و نماینده بم این روزها درگیر پیدا کردن حامی مالی است و وضعیت این تیم به‌گونه‌ای است اگر تا روزهای آینده حامی مالی مشخصی برای این باشگاه پیدا نشود ممکن است بم سهمیه آسیایی‌اش را از دست بدهد.

هنوز مدت زمان زیادی از افتخارآفرینی خاتون بم در آسیا و راهیابی بین ۸ تیم برتر فوتبال زنان آسیا نمی‌گذرد و همین مهر سال گذشته بود که خاتون به عنوان اولین تیم فوتبال زنان ایرانی توانست به این امر مهم دست پیدا کند،

این اولین باری نبود که خاتون شگفتی می ساخت، اما خاتونی‌ها مثل همیشه راه را برای سایر دختران فوتبال دوست کشور باز کردند.

تیم فوتبال خاتون بم که با ۱۲ قهرمانی رکوردار لیگ برتر فوتبال زنان در ایران است این سال‌ها با وجود زخم‌های زیادی که خورده بود اما استوار ماند و از پا نیفتاد، اما امروز این تیم درگیر زخم عمیقی به نام بی‌پولی است؛ زخمی که در یک استان صنعتی و معدنی قابل درمان است اما درمانگر پیدا نمی شود.

بعد از اینکه خاتون دوازدهمین قهرمانی خود را کسب کرد زمزمه‌ها و شایعات حول نداشتن حامی مالی این تیم جدی تر از قبل شد.

در این مدت قول‌های زیادی هم داده شد؛ از وعده‌های استاندار تا شایعاتِ پیوستن به باشگاه مس کرمان، اما وعده‌ها به واقعیت تبدیل نشدند تا امروز وضعیت خاتون بم برای حضور در آسیا در هاله‌ای از ابهام باشد.

استاندار کرمان در جلسات مختلف قول حمایت از تیم خاتون را داده بود و او آخرین بار نیز در اکران مستند خاتون این قول را تکرار کرد و حتی آن زمان نام جدیدی مطرح شد.

شایعات اینگونه بود که خاتون زیر مجموعه باشگاه مس کرمان می‌شود، اتفاقی که نیفتاد و در نهایت این روزها یکه تازه فوتبال زنان بدون حامی مالی مانده است.

اگر تا روزهای آینده مشخص نشود که خاتون با چه نام و چه اسپانسری در آسیا حضور خواهد داشت شاید این سهمیه به راحتی از این تیم و شهر بم گرفته شود.

مشکلات مالی فصل پیش

خاتون بم فصل گذشته نیز مشکلات مالی داشت، اما به هر صورتی که بود فصل را با حمایت مالی ارگ بم به پایان رساند؛ اما امروز نه ارگ بم و نه هیچ بنگاه اقتصادی دیگری نه در بم و نه در هیچ شهر دیگری از استان صنعتی و معدنی کرمان حاضر به حمایت مالی از تیمی که افتخار استان است، نیست.

این درحالی است که خاتون بیش از ۶۰ درصد اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران را تشکیل می‌دهد و سال ها برای بم و ایران افتخارآفرینی کرده و حالا ساعت برای این تیم تندتر از هر زمانی می‌گذرد.

این تیم باید در فاصله چند روز باقی مانده تکلیف خود برای حضور در آسیا مشخص کند در غیر این صورت باید قید حضور در آسیا را بزند.