برگزاری اردو آموزشی آمادگی کنکوری بیش از ۱۰۰ دانش آموز هرمزگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدباسره اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردها و اقدامات کلیدی این نهاد در راستای ارتقاء سطح علمی، آموزشی و رشد فکری و فرهنگی خانواده های تحت حمایت این نهاد، شناسایی نخبگان و کمک به پرورش استعدادهای جوان در بین فرزندان مددجویان و برنامه ریزی برای تسهیل مسیر آینده ایشان و ارائه خدمات با کیفیت توانمندسازی ، آموزشی و حمایتی به دانش آموزان و دانشجویان نخبه از طریق حوزه معاونت امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

باسره افزود: کمیته امداد با همکاری گروه آموزشی فرهوش ایرانیان؛ این اردو آموزشی آمادگی کنکور را با هدف افزایش آمادگی و اعتماد به نفس دانش آموزان برای موفقیت آنان در کنکور و موفقیت در ورود به دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی کشور به صورت کاملاً رایگان، برای بیش از ۱۰۰ نفر از دانش آموزان استان هرمزگان برگزار کرده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه این اردو به مدت ۳ روز ادامه داشت، یادآور شد: دانش آموزان حاضر در این اردوی آموزشی از دختران دوره دوم متوسطه تحت حمایت این نهاد (پایه های یازدهم و دوازدهم) در رشته های علوم انسانی و از شهرستان های مختلف استان بودند که در این برنامه مفید و کاربردی شرکت کرده اند و از آموزش های اختصاصی و با کیفیت تحت نظارت اساتید و مدرسان مجرب و متخصص بهره مند شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با اشاره به اینکه مدرسین گروه فرهوش ایرانیان در دروس تخصصی از جمله عربی، فلسفه و منطق، جامعه شناسی و ریاضی نکته ها و مطالب بسیار مهم و کاربردی را به دانش آموزان معزز تدریس نموده اند، تصریح کرد: برای برگزاری این اردوی آموزشی، و پرنشاط، بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات حوزه معاونت امور فرهنگی کمیته امداد استان هرمزگان هزینه شده است.