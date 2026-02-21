گزینه جانشینی ساپینتو مشخص شد/ توافق با سرمربی جدید در دفتر شخصی!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که تیم فوتبال استقلال با شکست برابر الحسین اردن از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حذف شد، مسئولان و مالکان باشگاه تصمیم به قطع همکاری با ریکاردو ساپینتو گرفتند.

به دنبال برکناری سرمربی پرتغالی، مسئولان باشگاه صبح روز شنبه با اعضای کمیته فنی تشکیل جلسه دادند تا ضمن بررسی دلایل ناکامی آبی پوشان در آسیا، تصمیم جدیدی در مورد اعضای کادر فنی و سرمربی موقت آبی پوشان اتخاذ کنند.

هر چند استقلال از لیگ قهرمانان آسیا حذف شده است اما در لیگ برتر همچنان یکی از تیم های مدعی است و شانس بالایی برای قهرمانی دارد. شاید به همین خاطر است که مسئولان باشگاه تصمیم گرفتند با یک شوک به تیم شرایط را برای ماندن در کورس قهرمانی فراهم کنند.

به دنبال برگزاری نشست صبح روز شنبه اعضای کمیته فنی با مسئولان باشگاه، عصر امروز گزینه نهایی مد نظر باشگاه در دفتر شخصی یکی از مسئولان باشگاه حاضر شد و پس از انجام صحبت های نهایی طرفین برای همکاری به توافق رسیدند.

در این نشست آخرین جزئیات مربوط به نحوه همکاری، مدت قرارداد و برنامه‌های فنی تا پایان فصل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و طرفین دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند. هر چند هنوز توافق رسمی اعلام نشده اما فضای مذاکرات مثبت ارزیابی می‌شود.

در حال حاضر سهراب بختیاری‌زاده نزدیک‌ترین گزینه به نیمکت استقلال محسوب می‌شود و شانس بیشتری نسبت به سایر گزینه‌ها برای هدایت آبی‌پوشان تا پایان فصل دارد. این مربی طی روزهای اخیر رایزنی‌هایی را با برخی مسئولان باشگاه انجام داده و برنامه‌های خود را نیز ارائه کرده است.

قرار است روز دوشنبه و در جلسه هفتگی هیئت‌مدیره باشگاه، پس از برگزاری دیدار استقلال مقابل مس رفسنجان، جمع‌بندی نهایی صورت گیرد و تصمیم قطعی درباره سرمربی جدید آبی‌ها تا پایان فصل اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تصمیم مسئولان باشگاه قرار است آبی پوشان در دیدار هفته بیست و دوم لیگ برتر با سرمربیگری موقت وریا غفوری شرکت کنند و پس از آن سرمربی تیم تا پایان فصل انتخاب شود که گفته می شود سهراب بختیاری زاده خواهد بود.