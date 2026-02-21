  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

ساعت کاری ادارات هرمزگان تا پایان ماه مبارک رمضان تغییر کرد

بندرعباس- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان، از تغییر ساعت کاری ادارات استان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا پاکروان با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تأیید استاندار هرمزگان، ساعت کاری ادارات استان از روز یک ‌شنبه سوم اسفند ماه ۱۴۰۴ تا پایان ماه مبارک رمضان از ساعت 8 صبح تا 13:00 تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان افزود: ساعت آغاز به کار ادارات در روزهای بعد از شب‌های قدر نیز ساعت 10 صبح خواهد بود.

پاکروان بیان کرد: ساعت کار بیمارستان‌ها و نحوه حضور کارکنان اداری به‌صورت شیفتی تنظیم می‌شود، با تأکید بر اینکه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به هیچ عنوان با وقفه یا خللی مواجه نگردد. مراکز درمانی، دستگاه‌های امدادرسان و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی‌ها، اتفاقات برق، آب و گاز، امداد جاده‌ای و سایر خدمات عمومی، همچنین پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون و امور گمرکی و نیز نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان، مطابق با تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: میزان ساعت کاری کاهش‌یافته تا سقف مقرر در قانون، از طریق دورکاری جبران می‌شود. ساعت کاری بانک‌ها نیز از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد.

کد خبر 6755807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

