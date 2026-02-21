ساعت کاری ادارات هرمزگان تا پایان ماه مبارک رمضان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا پاکروان با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و با تأیید استاندار هرمزگان، ساعت کاری ادارات استان از روز یک ‌شنبه سوم اسفند ماه ۱۴۰۴ تا پایان ماه مبارک رمضان از ساعت 8 صبح تا 13:00 تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان افزود: ساعت آغاز به کار ادارات در روزهای بعد از شب‌های قدر نیز ساعت 10 صبح خواهد بود.

پاکروان بیان کرد: ساعت کار بیمارستان‌ها و نحوه حضور کارکنان اداری به‌صورت شیفتی تنظیم می‌شود، با تأکید بر اینکه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به هیچ عنوان با وقفه یا خللی مواجه نگردد. مراکز درمانی، دستگاه‌های امدادرسان و شرکت‌های خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی‌ها، اتفاقات برق، آب و گاز، امداد جاده‌ای و سایر خدمات عمومی، همچنین پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون و امور گمرکی و نیز نیروهای نوبت‌کاری و شیفت‌گردان، مطابق با تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ هیئت وزیران فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: میزان ساعت کاری کاهش‌یافته تا سقف مقرر در قانون، از طریق دورکاری جبران می‌شود. ساعت کاری بانک‌ها نیز از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد.