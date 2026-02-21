۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۸

ایران نیروی دریایی و هوایی کشورهای اتحادیه اروپا را تروریستی اعلام کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای، نیروی دریایی و هوایی تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تروریستی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، از اقدام متقابل تهران در برابر تصمیم «غیرقانونی و ناموجه» دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در برچسب‌زنی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

در این بیانیه که در پاسخ به تصمیم دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ (۱۹ فوریه ۲۰۲۶) صادر شده، آمده است: از آنجا که دولت‌های اروپایی برخلاف اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ــ که یکی از ارکان رسمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است ــ را به‌عنوان یک نهاد تروریستی معرفی کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل «عمل متقابل» اقدام خواهد کرد.

وزارت امور خارجه با استناد به ماده ۷ قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ اعلام کرد: تمام کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا در این زمینه تبعیت یا حمایت کنند، مشمول اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این قانون و با استناد به مفاد آن، از جمله ماده ۴، نیروهای دریایی و نیروهای هوایی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مشمول این قانون دانسته و آن‌ها را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی شناسایی و اعلام می‌کند.

وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرده است که این اقدام در چارچوب حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل از سوی دولت‌های اروپایی صورت گرفته است.

کد خبر 6755906

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
    NP FR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      2 1
      پاسخ
      بسیار عالی پاسخ رو باید به سبک خودشون داد 👏 مخصوصا برای ادب کردن
    IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      3 0
      پاسخ
      بیرونشون کنید.
    IR ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      2 2
      پاسخ
      فردا که تو تنگه هرمز کشتیشونو خوابوندیم می فهمند یه من ماست چقدر کره داره
    شهروند IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      هم اروپا و هم ترامپ با مذاکره و قرار داد به تجربه امتحان شده هردو اراده ای از خود ندارند یکی به آمریکا و اسرائیل متکی است و دیگری به نتانیاهو و لابی صهیونیست. آنگاه با کمال بی آبرویی می گویند ایران در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد از یاد برده اند که طی هشت سال جنگ ایران بدون سلاح را با همه امکانات خود نتوانستند شکست دهند. اگر ایران ضعیف است چرا از او ترس و این همه لشکر کشی. ضعف درون شماست که همگی به نتایاهو وابسته اید و از او اطاعت کرده تسلیم خواسته هایش شده اید.

