ثبت نام۱۳ هزار و ۳۳۶ نفر در انتخابات شوراهای روستاهای آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر،رضا رحمانی با اعلام این خبر افزود: روند ثبتنام داوطلبان در فضای آرام و منظم انجام شد و استقبال گسترده مردم از حضور در این دوره، نشاندهنده پویایی و مشارکت بالای اجتماعی در مناطق روستایی استان است.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر حضور بانوان در این دوره اظهار کرد: میزان مشارکت بانوان نسبت به دوره گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته که بیانگر نقشآفرینی پررنگتر زنان در عرصههای مدیریتی و تصمیمگیری محلی است.
استاندار آذربایجانغربی همچنین تصریح کرد: حدنصاب قانونی ثبتنام در تمامی روستاهای واجد شرایط استان محقق شده و بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و رقابتی فراهم است.
رحمانی با قدردانی از عوامل اجرایی، نظارتی و امنیتی، بر آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و پرشور تأکید کرد و گفت: شوراهای اسلامی روستاها نقش مهمی در توسعه متوازن، ارتقای خدماترسانی و پیگیری مطالبات مردمی دارند و مشارکت گسترده داوطلبان میتواند به تقویت این نهاد مردمی کمک کند.
نظر شما