دمای هوا در خراسان رضوی طی ۲ روز آینده افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی از کاهش کیفیت هوا در اثر انباشت آلایندههای فسیلی و صنعتی خبر داد و اظهار کرد: پیشبینی میشود که این شرایط تا ظهر فردا یکشنبه ۳ اسفند به تدریج بهبود یابد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به روند کاهشی کیفیت هوا، بیان کرد: امروز شنبه ۲ اسفند با توجه به انتقال گرد وغبار از صحرای قره قوم در غالب نقاط استان از جمله شهر مشهد شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار دارد.
وی ادامه داد: با توجه به پایداری جوی به ویژه در ساعات صبح، طی چند روز آینده افزایش و انباشت آلایندههای فسیلی و صنعتی سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
عنایتی از احتمال بارش پراکنده در نیمه شمالی استان خبر داد و گفت: از بعدازظهر روز سهشنبه ۵ اسفند با ورود سامانه بارشی ضعیف به استان در غالب نقاط افزایش ابر و افزایش باد رخ میدهد که در نواحی بادخیز گاهی شدید و توام با خیزش گرد وخاک خواهد بود. برای روز چهارشنبه ۶ اسفند در نیمه شمالی بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست و برای فردا و دوشنبه ۴ اسفند روند دما افزایشی خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درخصوص وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته در استان، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمترین دمای یک درجه خنکترین و سرخس با ۲۹ درجه گرمترین گزارش شدهاند. همچنین نوسانات دمایی شهر مشهد بین ۲۵ تا ۷ درجه بوده است.
