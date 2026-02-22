کاهش دما در راه است؛پیش بینی بارش های رگباری در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا مبشری نسب با اشاره به پایداری نسبی جو و انباشت آلایندهها تا روز دوشنبه، از وزش باد شدید و بارشهای پراکنده از روز چهارشنبه در استان خبر داد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی درباره وضعیت جوی مشهد و استان خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، امروز و فردا، جوی نسبتاً پایدار در سطح استان حاکم خواهد بود و همچنان انباشت آلایندههای جوی پیشبینی میشود؛ به طوری که شاخص کیفیت هوا در این مدت همچنان در شرایط ناسالم باقی میماند.
وی افزود: از روز سهشنبه، افزایش ابرناکی و سرعت وزش باد در سطح استان رخ خواهد داد و روز چهارشنبه نیز کاهش دما، افزایش ابر و بارشهای پراکنده پیشبینی میشود که حجم قابلتوجهی نخواهد داشت.
مبشری نسب بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، نوسانات دمایی مشهد بین ۵ تا ۱۹ درجه بوده است. همچنین قوچان با دمای منفی یک درجه و مهولات با ۲۲ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان بودهاند.
