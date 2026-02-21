صادقیان: تراز تجاری استان یزد مثبت ۶۰ میلیون دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم صادقیان، شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان در جمع خبرنگاران از ثبت ۷۹۵ میلیون دلار صادرات کالا در ده‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: تراز تجاری استان در این مدت با ۶۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

وی افزود: بیشترین سهم صادرات استان مربوط به صنایع معدنی شامل کنسانتره آهن، مولیبدن، کاشی و سرامیک، مصالح ساختمانی و محصولات فولادی است. کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و پاکستان نیز عمده مقاصد صادراتی یزد در این دوره محسوب می‌شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به ترکیب واردات استان بیان کرد: ماشین‌آلات، قطعات الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی، مواد اولیه صنعتی، ماشین‌آلات نساجی و مواد شیمیایی بیشترین حجم واردات را تشکیل داده‌اند؛ این نشان‌دهنده افزایش نفوذ فناوری در صنایع استان است.

صادقیان با تأکید بر تحقق راهبرد ارزش صادراتی بیشتر با وزن کمتر تصریح کرد: روند رشد صادرات مبتنی بر فناوری در مسیر برنامه‌های توسعه قرار دارد و امسال شاهد تجلیل از ۲۶ واحد صنعتی، معدنی و تجاری برتر در حوزه‌های برق و الکترونیک، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع شیمیایی و فولاد بودیم.

وی همچنین به رشد چشمگیر تعداد کارت‌های بازرگانی در استان اشاره کرد و گفت: تعداد این کارت‌ها از ۵۰۰ مورد به بیش از ۲ هزار عدد افزایش یافته و برای نخستین‌بار کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یک‌ساله نیز صادر شده‌اند؛ از میان دارندگان این کارت‌ها، ۲۶ صادرکننده به‌عنوان واحدهای منتخب صادراتی استان انتخاب شده‌اند.

مدیدکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد از تصمیم جدید شورای برنامه‌ریزی استان خبر داد و افزود: بر اساس مصوبه جدید، واردات ماشین آلات وارداتی با مدل زیر سال ۲۰۱۰ به استان ممنوع شده است؛ این اقدام در راستای سیاست بازسازی و نوسازی ناوگان صنعتی اتخاذ شده تا بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های صنعتی افزایش یابد.