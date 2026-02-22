  1. استانها
  2. یزد
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

روشن بخش: بازنگری در پیمان‌سپاری ارزی گامی مؤثر برای رونق صادرات است

یزد - معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات صادرکنندگان ناشی از نحوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی است که باید در این زمینه بازنگری جدی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشن بخش قنبر در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان یزد با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی حوزه صادرات گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات صادرکنندگان ناشی از نحوه اجرای پیمان‌سپاری ارزی است که باید در این زمینه بازنگری جدی انجام شود.

وی افزود: همان‌گونه که در حوزه آب، انرژی و محیط زیست با ناترازی و سیاست‌گذاری‌های نامتوازن مواجه هستیم، در حوزه تجارت نیز برخی تصمیمات منجر به شکل‌گیری یک معادله چندوجهی و پیچیده شده که حل آن نیازمند اصلاح رویکردهاست.

معاون ارتقا کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: صادرکننده باید بتواند در چارچوب قواعد بازار فعالیت کند؛ اینکه از او بخواهیم ارز حاصل از صادرات را با نرخ و تکلیفی مشخص بازگرداند، در عمل بخشی از سود عملیاتی او را کاهش می‌دهد و انگیزه و سرعت صادرات را کم می‌کند.

وی ادامه داد: بازرگانان معمولاً تلاش می‌کنند سرمایه خود را چند بار در سال به گردش درآورند تا سود عملیاتی افزایش یابد، اما وقتی فرآیند بازگشت ارز با محدودیت و کندی همراه می‌شود، عملاً سرعت تجارت کاهش پیدا می‌کند.

کد خبر 6756194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زهرا IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها