به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشن بخش قنبر در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان یزد با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی حوزه صادرات گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات صادرکنندگان ناشی از نحوه اجرای پیمانسپاری ارزی است که باید در این زمینه بازنگری جدی انجام شود.
وی افزود: همانگونه که در حوزه آب، انرژی و محیط زیست با ناترازی و سیاستگذاریهای نامتوازن مواجه هستیم، در حوزه تجارت نیز برخی تصمیمات منجر به شکلگیری یک معادله چندوجهی و پیچیده شده که حل آن نیازمند اصلاح رویکردهاست.
معاون ارتقا کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: صادرکننده باید بتواند در چارچوب قواعد بازار فعالیت کند؛ اینکه از او بخواهیم ارز حاصل از صادرات را با نرخ و تکلیفی مشخص بازگرداند، در عمل بخشی از سود عملیاتی او را کاهش میدهد و انگیزه و سرعت صادرات را کم میکند.
وی ادامه داد: بازرگانان معمولاً تلاش میکنند سرمایه خود را چند بار در سال به گردش درآورند تا سود عملیاتی افزایش یابد، اما وقتی فرآیند بازگشت ارز با محدودیت و کندی همراه میشود، عملاً سرعت تجارت کاهش پیدا میکند.
نظر شما