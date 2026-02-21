۳ اسفند ۱۴۰۴، ۳:۲۹

نائب رئیس پارلمان عراق: مداخله خارجی در انتخاب دولت ما کاملا مردود است

نایب‌رئیس پارلمان عراق مداخله خارجی از جمله آمریکا در انتخاب رهبران سیاسی عراقی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، عدنان فیحان نایب رئیس پارلمان عراق بدون اشاره مستقیم به نام آمریکا و دونالد ترامپ در مخالفت با نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری عراق، تأکید کرد: مداخله خارجی در انتخاب‌ها و گزینه‌های دولت عراق به‌طور کامل مردود است و باید آثار و پیامدهای چنین دخالت‌هایی بررسی شود.

این مقام پارلمانی عراق تصریح کرد: اعتراض به نامزدی المالکی برای مقام نخست‌وزیری، ابتدا از سوی طرف‌های داخلی مطرح شد و سپس با اعتراضات خارجی همراه شد.

این درحالی است که ائتلاف سازندگی به ریاست محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در این باره ادعا کرد که نامزدی المالکی با مخالفت طرف‌های اصلی در چارچوب هماهنگی روبه‌رو شده است.

این ائتلاف ادعا کرد: اعتراض‌ها به المالکی، ما را ناگزیر می‌کند سازوکارهای خود را به دور از منافع شخصی دوباره ارزیابی کنیم.

