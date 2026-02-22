به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری مسابقه روزانه «زندگی با آیه‌ها» در استان مازندران، سؤال روز چهارم ماه مبارک رمضان با محوریت آیه ۱۷۳ سوره مبارکه قرآن کریم (سوره سوره آل عمران) منتشر شد.

در این مسابقه آمده است: مفهوم عبارت «وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت‌کننده است.

۲- شیطان بین مؤمنان جدایی می‌اندازد.

۳- لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴- کمک به فقرا و نیازمندان

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، شرکت‌کنندگان می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۲۰ ارسال کنند. همچنین علاقه‌مندان برای حضور در قرعه‌کشی روزانه و بهره‌مندی از هدایای نفیس، می‌توانند عدد ۵ را به همین سامانه پیامک کنند.

دست‌اندرکاران این پویش فرهنگی ـ قرآنی اعلام کردند: به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت‌کنندگان جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند با نصب اپلیکیشن «زندگی با آیه‌ها» به نشانی zendegibaayeha.ir/app در این پویش معنوی مشارکت فعال‌تری داشته باشند.

پویش «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج مفاهیم قرآنی و گسترش فرهنگ انس با کلام وحی در ایام ماه مبارک رمضان در استان مازندران در حال برگزاری است.