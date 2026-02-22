توقیف شناور حامل کالای قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی با اعلام این خبر گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم طی عملیاتی حین گشت زنی و کنترل سواحل سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: در این عملیات یک فروند شناور توقیف که در بازرسی از آن کالای قاچاق شامل؛ ۱۷ دستگاه بخور، ۳۶ جفت دمپایی، ۲۱ حلقه لاستیک ماشین و .... را کشف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم در خاتمه با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این عملیات، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را با احتساب ۲۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال برآورد کردند.