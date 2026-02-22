۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۱

توقیف شناور حامل کالای قاچاق در قشم

قشم- فرمانده پایگاه دریابانی قشم از کشف ۲۶ میلیارد ریال کالای قاچاق توسط مرزبانان در آب های این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز طولابی با اعلام این خبر گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم طی عملیاتی حین گشت زنی و کنترل سواحل سطح حوزه استحفاظی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: در این عملیات یک فروند شناور توقیف که در بازرسی از آن کالای قاچاق شامل؛ ۱۷ دستگاه بخور، ۳۶ جفت دمپایی، ۲۱ حلقه لاستیک ماشین و .... را کشف کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم در خاتمه با اشاره به دستگیری ۳ متهم در این عملیات، گفت: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای کشف شده را با احتساب ۲۶ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال برآورد کردند.

