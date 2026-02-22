جهش تجارت خارجی خراسان جنوبی با محوریت مرز ماهیرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کوهگرد صبح یکشنبه در شورای هماهنگی روابط خارجی استان اظهار کرد: موقعیت ترانزیتی خراسان جنوبی موجب شده این استان نقش مهمی در تجارت خارجی کشور به‌ویژه با افغانستان ایفا کند.

مرز ماهیرود در کانون توجه فعالان حمل‌ونقل

وی با اشاره به موفقیت‌های به‌دست‌آمده در مرز پایانه مرزی ماهیرود افزود: امروز شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل کشور برای بررسی روندهای اجرایی و استفاده از تجربیات موفق، از این مرز بازدید می‌کنند؛ در حالی که در گذشته ما برای الگوبرداری به سایر مرزها مراجعه می‌کردیم.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی ادامه داد: عملکرد این مرز به‌گونه‌ای بوده که به عنوان یک نمونه موفق در سطح ملی مطرح شده است.

سهم قابل توجه استان از صادرات به افغانستان

کوهگرد با بیان اینکه بخش مهمی از مبادلات با افغانستان از طریق این استان انجام می‌شود، گفت: از مجموع بیش از ۵.۵ میلیون تن کالای مبادله‌شده با افغانستان، حدود ۲ میلیون تن از طریق خراسان جنوبی صادر شده که سهمی حدود ۳۶ درصد را نشان می‌دهد.

وی افزود: این در حالی است که برخی استان‌های دیگر دارای زیرساخت‌های متنوع‌تری مانند مرز ریلی، دریایی یا هوایی هستند، اما صادرات قابل توجهی از یک مرز زمینی در خراسان جنوبی انجام می‌شود.

مبادلات تجاری با ۱۷ کشور

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به تنوع مقاصد تجاری استان اظهار کرد: در ۱۰ ماه امسال مبادلات تجاری با ۱۷ کشور انجام شده که افغانستان مهم‌ترین شریک تجاری استان است.

وی ادامه داد: صادرات به پاکستان حدود ۶ میلیون دلار، عراق نزدیک به یک میلیون دلار، ترکیه ۳۷۷ هزار دلار، چین ۲۰۰ هزار دلار، روسیه ۱۸۲ هزار دلار، جمهوری آذربایجان ۱۳۹ هزار دلار و سایر کشورها نیز ثبت شده است.

رشد ۷۸ درصدی صادرات استان

کوهگرد مجموع صادرات انجام‌شده از استان در این مدت را حدود ۸۱۶ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۴۲۶ میلیون دلار مربوط به تولیدات و واحدهای صنعتی داخل استان بوده است.

وی افزود: ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد و وزن آن حدود ۶۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده رونق تولید و تجارت در استان است.

افزایش واردات مواد اولیه و ترانزیت

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی درباره واردات نیز اظهار کرد: عمده واردات استان شامل مواد اولیه و تجهیزات تولید بوده و ارزش آن به حدود ۱۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۹۱ درصد رشد داشته است.

وی همچنین از افزایش قابل توجه ترانزیت خبر داد و گفت: با ایجاد تسهیلات در مرز ماهیرود، بسیاری از فرآیندهای ترانزیتی که قبلاً در سایر استان‌ها انجام می‌شد، اکنون در خود خراسان جنوبی صورت می‌گیرد.

کوهگرد در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه گمرکی و زیرساخت‌های مرزی، خراسان جنوبی را به یکی از نقاط راهبردی تجارت خارجی کشور تبدیل کرده است.