اعلام آمار ثبت نام نهایی فراخوان جذب هیئت علمی؛ کوتاه شدن فرایند جذب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسینعلی قبادی در نشست با روسای دانشگاهها و دبیران جذب هیئت اجرایی موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و خوشامدگویی به حاضران جلسه که به صورت برخط حضور داشتند، اظهار داشت: اجلاس امروز مقارن شد با آستانه ماه پربرکت رمضان و به برکت این ماه امیدوارم دانشگاهها پرتوانتر از گذشته در خدمت جامعه باشند و به خلق سرمایههای اجتماعی بپردازند.
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم درخصوص اهداف برگزاری این نشست گفت: این نشست با هدف تعامل بهمنظور همافزایی و استفاده از نظرات و پیشنهادهای دانشگاهها برگزار شده و ایجاد وحدت رویه در میان دانشگاهها و مؤسسات، تلاش در مسیر کوتاه کردن فرآیند جذب با استفاده از تجارب گذشته بهویژه مدیریت بر فرآیند استعلامها و تحقیقات و حفظ زمانبندی، کاهش آسیبها و پایین آوردن ضریب خطا در تطبیق ضوابط جذب نسبت به متقاضیان و در نهایت کمک به رفع ابهامات و مشکلات دانشگاهها و مؤسسات در اجرای فرآیند جذب از جمله مهمترین محورهای این نشست است.
قبادی با اشاره به روند انتشار فراخوان، خاطرنشان کرد: از همکاران خود در مرکز جذب که در جریان فراخوان امسال زحمت زیادی کشیدند و مخصوصاً در حوزه فضای مجازی که با مشکلات عمومی عدیدهای روبرو بودیم، تشکر میکنم. خوشبختانه فراخوان امسال با استقبال بیشتری نسبت به سالهای گذشته روبرو شد. در ثبتنام اولیه بیش از ۳۷ هزار نفر شرکت کردند که با هوشمندتر شدن سامانه فراخوان، بخشی از غربالگری به صورت اولیه انجام شد که در واقع بدون غربالگری سامانه آمار بیشتر از ۳۷هزار نفر بوده است و در نهایت پس از طی شدن همه فرایندها، بالغ بر ۱۷هزار نفر توانستند به دلیل کامل بودن مدارک، ثبتنام خود را نهایی و قطعی کنند.
وی ادامه داد: افزایش ستودنی آمار ثبتنام کنندگان امیدوار کننده است. البته برای دقت و سرعت بیشتر ما دائماً در حال رصد و اصلاح فرایندها هستیم و امیدواریم این جهشی برای ارتقا و افزایش کارآمدی سامانهها باشد.
وی افزود: وزارت علوم با برگزاری موفقیتآمیز این فراخوان توانست با الطاف الهی و همت شما، در موفقیت فعلی کشور شور و نشاطی در جامعه دانشگاهی و نخبگان ایجاد کند.
گفتنی است این سومین نشست مجازی از پنج نشستی است که در مرکز جذب برگزار میشود و ۲ نشست نیز به صورت حضوری برگزار شد.
نظر شما