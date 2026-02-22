رئیس تبلیغات اسلامی گناوه: توکل سپر مؤمن در برابر تهدیدات دشمن است

حجتالاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیه ۱۷۳ سوره آلعمران در طرح ملی «زندگی با آیهها» اظهار کرد: آیه شریفه «حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» اعلان صریح کفایت الهی در برابر تهدیدات دشمن است؛ پیامی که پیش از هر چیز، قفل ترس را میشکند و اجازه نمیدهد دشمن ذهن و دل انسان را تسخیر کند.
وی افزود: توکل، پیشدستی ایمان بر هراس است. مؤمن با توکل، میدان را پیش از آنکه دشمن تعریف کند، با حضور خدا معنا میکند. این همان نقطهای است که تهدید، کارایی خود را از دست میدهد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) تصریح کرد: در تنگنای نیل و در محاصره فرعونیان، پیام اصلی مأموریت موسی(ع) «حضور خدا در قلب میدان» بود. وقتی این باور در دل زنده شد، راهی که به ظاهر بسته بود، گشوده شد.
حجتالاسلام محمدی ادامه داد: توکل، سپر مؤمن در لحظه تهدید است و در شب معراج نیز خداوند به پیامبر اکرم(ص) فرمود: هیچ عملی برتر از توکل بر خدا و رضایت به تقدیر الهی نیست. این نشان میدهد توکل صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک راهبرد الهی برای عبور از بحرانهاست.
وی خاطرنشان کرد: توکل، راز بزرگترین پیروزیها در دل بزرگترین شکستهاست و نقشه راه استقلال فردی، خانوادگی و اجتماعی ما به شمار میرود. جامعهای که اهل توکل باشد، در برابر فشارها نمیشکند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه در پایان گفت: آن لحظهای که انسان احساس میکند تمام دنیا علیه او صف کشیده است، همین توکل میتواند عزت، آرامش و سرافرازی را رقم بزند و مسیر آینده را روشن کند.
