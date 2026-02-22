وقوع چند فقره حریق در مازندران؛ علل آتش سوزی انسانی است

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع چندین فقره حریق در مناطق مختلف مازندران، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر این آتش‌سوزی‌ها به دلیل بی‌احتیاطی افراد رخ داده است. خوشبختانه با ورود به‌موقع نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط‌زیست، حریق‌ها در مراحل اولیه مهار شدند و از گسترش آن‌ها جلوگیری شد.

وی ضمن تقدیر از تلاش نیروهای امدادی، دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران استان، افزود: هماهنگی میان این نهادها نقش مؤثری در کنترل حریق‌ها و کاهش خسارات احتمالی داشت.

محمدی همچنین تأکید کرد: علل دقیق این حریق‌ها همچنان در حال بررسی است و نیروی انتظامی به همراه دادستانی استان پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهند.

در پایان، مدیرکل مدیریت بحران از شهروندان خواست ضمن خودداری از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و کمپ‌ها، هنگام ترک محل از خاموش بودن کامل آتش اطمینان حاصل کنند تا از بروز خسارات جلوگیری شود.