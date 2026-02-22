به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری در بازدید از کلاسهای سوادآموزی با حضور در جمع سوادآموزان و آموزشدهندگان، از نزدیک در جریان روند آموزش، مسائل و نیازهای این حوزه قرار گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت نقش سواد در بهبود کیفیت زندگی افراد اظهار کرد: سواد فقط خواندن و نوشتن نیست؛ سواد یعنی توانایی تصمیمگیری بهتر، داشتن اعتمادبهنفس و حضور فعالتر در جامعه.
وی افزود: بسیاری از سوادآموزان با انگیزه بالا و با وجود مسئولیتهای خانوادگی در کلاسها حاضر میشوند که این موضوع نشاندهنده عزم جدی آنان برای تغییر شرایط زندگیشان است.
وی تصریح کرد: اگر میخواهیم آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا کند و بنیان خانوادهها تقویت شود، باید به سوادآموزی به عنوان یک اولویت اساسی نگاه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که کلاسهای سوادآموزی در فضایی صمیمی، کاربردی و متناسب با نیازهای واقعی مخاطبان برگزار شود تا آموزشها مستقیماً در زندگی روزمره آنان اثرگذار باشد.
جعفری در پایان بیان کرد: آموزشدهندگان سوادآموزی با صبر و دلسوزی، نقش مهمی در بازگرداندن امید و انگیزه به افراد ایفا میکنند و این تلاشها شایسته تقدیر است.
