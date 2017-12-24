۱۶۴نفر در دوره های سواد آموزی شهرستان سرایان جذب شدند

علی اکبررمضانی نسب در گفت‌وگو با مهر اظهارکرد: نهضت سوادآموزی فرصت دوم یادگیری برای افرادی است که فرصت نخست را از دست داده‌اند.

وی بیان کرد: نهضت سوادآموزی به سه دوره سوادآموزی، تحکیم سواد و دوره انتقال تقسیم می‌شود.

کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سرایان در خصوص دوره‌های ذکر شده گفت: سوادآموزی دوره‌ای است که به منظور دستیابی افراد بزرگسال به حداقل سواد طراحی و اجرا می‌شود. ومدت آن ۶۰۰ ساعت می باشد.

رمضانی نسب ادامه داد: دوره تحکیم سواد دوره‌ای است که برای استمرار و پایداری آموخته‌ها و کاربردی کردن سواد در زندگی روزمره تدوین شده و مدت آموزش آن ۲۰۰ ساعت است.

وی اضافه کرد: دوره انتقال سواد، این دوره فرصت ادامه تحصیل را برای کسانی که علاقه‌مند به این موضوع هستند، فراهم می‌کند و مدرک آن برابر پایان دوره ابتدایی و مدت زمان آموزش آن ۸۰۰ ساعت است.

کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سرایان تصریح کرد: با توجه به حجم ابلاغی و دستورالعمل اداره‌کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در سال ۹۶، در حال حاضر ۱۶۴ نفر در قالب ۱۲ کلاس، گروه و آموزش فرد به فرد در دوره‌های ذکر شده در سطح شهرستان مشغول به تحصیل هستند.

رمضانی نسب بیان کرد: طرح‌هایی همچون شناسایی و تعیین وضعیت اولیای بی‌سواد دانش‌آموزان، جذب و زیرپوشش قرار دادن این اولیا، فراخوان برای جذب افراد بی سواد غیر اولیاء دانش آموزان و انعقاد توافقنامه با ادارات مستقر در سرایان و ... در دست اقدام است.

وی در خصوص مهم‌ترین مشکلات سوادآموزی درشهرستان گفت: مهم‌ترین مشکل عدم تمایل خود افراد بی‌سواد و نداشتن انگیزه و باور برای شرکت در کلاس‌های سوادآموزی است که باید راهکار مناسبی جهت رفع این مشکل پیدا شود.

کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سرایان به برخی برنامه‌های هفته نهضت سوادآموزی اشاره کرد و گفت: تشکیل نشست کارگروه هماهنگی مراسم‌ها، بازدید از کلاس‌های نهضت سوادآموزی، تجلیل از آموزش‌دهندگان، دیدارآموزش دهندگان با امام جمعه و فرماندار ومدیر آموزش وپرورش،برگزاری مسابقه انشاء نویسی بین سوادآموزان.برگزاری شورای پشتیبانی سوادآموزی. عطرافشانی شهدای گمنام و ... از برنامه‌های هفته نهضت سوادآموزی در سرایان است.