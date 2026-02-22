آتش نشانی اصفهان ۸۰۴ عملیات انجام داد؛ نجات ۳۶۸ شهروند طی یک ماه

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای سازمان آتشنشانی اصفهان در بهمنماه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۸۰۴ عملیات شامل اطفای حریق، امداد و نجات و خدمات ایمنی را در سطح شهر انجام دادند.
وی افزود: در این بازه زمانی ۲۲ هزار و ۳۰۸ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که منجر به حضور آتشنشانان در ۳۱۷ حادثه مختلف شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی شهرداری اصفهان با اشاره به جزئیات عملیاتها تصریح کرد: از مجموع مأموریتها، ۳۴۴ مورد مربوط به آتشسوزی بوده و در جریان عملیاتهای امداد و نجات، ۳۶۸ نفر از شهروندان نجات یافتند.
دهقانی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۶۴۳ مورد خدمات ایمنی، ۳۷۵۵ گشت ایمنی و بهکارگیری ۳۴۵ دستگاه خودرو آتشنشانی برای پوشش مأموریتها به ثبت رسیده است.
وی تأکید کرد: استمرار این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی شهری، افزایش آمادگی عملیاتی و حفظ جان و مال شهروندان با جدیت ادامه دارد.
