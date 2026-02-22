۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

آتش نشانی اصفهان ۸۰۴ عملیات انجام داد؛ نجات ۳۶۸ شهروند طی یک ماه

اصفهان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان گفت: طی بهمن ماه امسال بیش از ۲۲ هزار تماس با آتش نشانی برقرار شد که از این تعداد ۸۰۴ مورد منجر به انجام عملیات شد.

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای سازمان آتش‌نشانی اصفهان در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۸۰۴ عملیات شامل اطفای حریق، امداد و نجات و خدمات ایمنی را در سطح شهر انجام دادند.

وی افزود: در این بازه زمانی ۲۲ هزار و ۳۰۸ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که منجر به حضور آتش‌نشانان در ۳۱۷ حادثه مختلف شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان با اشاره به جزئیات عملیات‌ها تصریح کرد: از مجموع مأموریت‌ها، ۳۴۴ مورد مربوط به آتش‌سوزی بوده و در جریان عملیات‌های امداد و نجات، ۳۶۸ نفر از شهروندان نجات یافتند.

دهقانی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۶۴۳ مورد خدمات ایمنی، ۳۷۵۵ گشت ایمنی و به‌کارگیری ۳۴۵ دستگاه خودرو آتش‌نشانی برای پوشش مأموریت‌ها به ثبت رسیده است.

وی تأکید کرد: استمرار این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی شهری، افزایش آمادگی عملیاتی و حفظ جان و مال شهروندان با جدیت ادامه دارد.

کد خبر 6756496

