به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزشوپرورش استان همدان از انتخاب این استان بهعنوان پایلوت کشوری اجرای طرح «حیات طیبه» خبر داد، اظهار کرد: این اقدام فرصتی مهم برای تحول در نظام آموزشی استان است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری ۲۴۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت ۲۰ مدرسه در قالب این طرح در شهر همدان گفت: با اجرای این پروژه، حدود ۵۰ هزار دانشآموز در فضاهای آموزشی استاندارد تحصیل خواهند کرد.
نماینده همدان و فامنین در مجلس «حیاط طیبه» را تجلی عملی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش عنوان کرد و افزود: در این الگو، مدرسه به کانون تربیتی محله تبدیل میشود و تمامی مدارس پیشبینیشده نیز به سالنهای ورزشی استاندارد مجهز خواهند شد.
حاجیبابایی همچنین بر ضرورت مشارکت صنعتگران در تجهیز هنرستانهای استان تأکید کرد و گفت: برنامهریزی برای جلب همکاری بخش صنعت در حمایت از آموزشهای فنی و حرفهای در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به پیگیریها برای توسعه زیرساختهای دانشگاه فرهنگیان در همدان، از آمادگی یک خیر برای ساخت پردیس جدید خبر داد.
نایبرئیس مجلس به اقدامات مجلس در حوزه معیشت فرهنگیان اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت، اجرای نظام رتبهبندی معلمان و رشد سرانه مدارس از جمله اقدامات انجامشده در این زمینه است.
