آزادی ۸ هزار و ۸۵۹ زندانی جرایم غیرعمد در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌رغم تلاش‌های ستاد دیه کشور در آزادی ۸ هزار و ۸۵۹ زندانی بدهکار مالی یا محکوم به دیات ناشی از جرایم غیرعمد در سال‌جاری، اما متاسفانه هم‌اکنون ۹۵۰ زندانی زن و ۱۹ هزار و ۳۹۹ محکوم مرد با رقم بدهی بالغ بر ۲۶۰ همت در بند حبس بسر می‌برند که در واسپین روزهای باقی مانده از سال امید این افراد غیربزهکار و خانواده‌های آنها به دستان پرمهر خیرین دوخته شده است.

در فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد، استان تهران با میزبانی از ۲ هزار و ۹۶۸ مددجوی اغلب عائله‌مند در رأس جدول آماری قرار گرفته و در ادامه فارس با هزار و ۸۹۸ محکوم، خراسان‌رضوی با هزار و ۸۴۵ محبوس، اصفهان با هزار و ۵۸۲ نفر و آذربایجان‌شرقی با هزار و ۶۰ زندانی در شمار استان‌هایی هستند که تعداد مددجویان غیرعمد آنها افزون بر عدد هزار زندانی گزارش شده است.

سید اسداله جولایی، رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با شرح وضعیت این زندانیان نیازمند اظهار کرد: از مجموع دربندان تحت حمایت ستاد دیه ۱۶۹ نفر بابت ناتوانی در تامین دیات غیرعمد، ۱۶هزار و ۲۷۱ نفر بابت مطالبات مالی پرداخت نشده، ۳ هزار و ۳۱۵ نفر به سبب عسرت در تسویه تعهدات مهریه و ۵۹۴ مرد ایرانی نیز به علت نفقه‌های پرداخت نشده در پشت میله‌های سرد زندان گذران عمر می‌کنند.

وی افزود: از بیست هزار و ۳۴۹ زندانی موجود قابل اعتناست شصت و سه درصد ورودی ۱۴۰۴ هستند. به عبارت دیگر هم‌اکنون ۷ هزار و ۶۱۴ زندانی غیرعمد بابت سنگین بودن ارقام بدهی، تعدد شکات یا پرونده و به طور خلاصه شرایط خاص بیش از یک‌سال سابقه حضور در حبس دارند.