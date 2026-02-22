کشف ۴۸ میلیارد تومان داروی قاچاق از یک فروند لنج توسط مرزبانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، دریابانان پایگاه دریابانی چابهار به سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در مرزهای آبی دست پیدا کردند و با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی توانستند محموله داروی قاچاق را پیش از ورود به کشور توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا در ادامه افزود: پس از چندین شبانه‌روز کار هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، مسیرهای احتمالی تردد و زمان انتقال محموله مشخص شد و دریادلان در یک عملیات غافلگیرکننده و هوشمندانه توانستند، ضمن توقیف یک فروند لنج، مقدار ۳ میلیون ۱۳۵ هزار ۱۵۰ عدد انواع دارو غیرمجاز را کشف کردند.

وی در پایان با بیان اینکه کارشناسان ارزش داروهای کشف شده را ۴۸۰ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این خصوص ۵ متهم دستگیر که جهت سیر کراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار جاویدان با با بیان اینکه قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد کند، اظهار داشت: مرزداران غیور و پرتلاش مرزبانی فراجا با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی در سراسر مرزهای کشور برخورد می‌کنند.