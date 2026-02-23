به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امرایی در سخنانی، اظهار داشت: بهمنظور پیشگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از اراضی دولتی و بستر رودخانهها، جلسهای با حضور شهردار و رئیس اداره امور آب شهرستان برگزار شد و تصمیم بر آن شد که گشت واحد میان دو نهاد متولی تشکیل و بهصورت مستمر وضعیت ساختوسازهای غیرمجاز موردبررسی قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، گزارش عملکرد و مشاهدات گشت مشترک بهصورت هفتگی به دادستانی ارسال خواهد شد تا در صورت مشاهده تخلفات، اقدامات قضایی لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب پلدختر، تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه ساختوساز غیرمجاز در سطح شهرستان پلدختر، بهویژه در اراضی ملی، حریم رودخانهها و معابر عمومی، برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
