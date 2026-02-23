به گزارش خبرگزاری مهر، علی گرمهای صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل صمت فارس گفت: نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالاها، پایش فعالیتهای معدنی و وصول حقوق دولتی، همچنین بررسی نحوه پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به واحدهای صنعتی و معدنی باید با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: با توجه به گستردگی مأموریت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، لازم است واحدهای راکد در سطح استان و شهرکهای صنعتی هرچه سریعتر تعیینتکلیف و در صورت امکان احیا و راهاندازی شوند.
مدیرکل منطقه سه سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر احساس مسئولیت جمعی و تلاش در مسیر رضای الهی تأکید کرد و خواستار همکاری مستمر دستگاهها برای حمایت از تولید سالم و صیانت از حقوق بیتالمال شد.
نظر شما