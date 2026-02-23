نگرانی اروپایی ها نسبت به عدم پایبندی ترامپ به توافق امضا شده

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دیوان عالی آمریکا روز جمعه تعرفه های تجاری اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در قبال واردات کالا از دیگر کشورها را غیر قانونی اعلام کرد؛ پس از این اقدام ترامپ هم تعرفه واردات کالا از همه کشورها به آمریکا را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد.

کمیسیون اروپایی اما پس از تصمیم مذکور به طور جدی از ترامپ خواسته تا به مفاد توافق تجاری که سال گذشته بین اروپا و آمریکا امضا شد، پایبند بماند.

این کمیسیون که به نمایندگی از ۲۷ کشور اروپایی با آمریکایی ها مذاکره کرد، اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا پس از رأی دیوان عالی باید نسبت به اقدامات آتی خود شفاف سازی کند.

کمسیون اروپایی اعلام کرده که توافق توافق است و شرایط کنونی برای ایجاد منافع متقابل و مشترک دوجانبه عادلانه و متعادل در حوزه تجارت و سرمایه گذاری، آنگونه که قبلاً توافق شده است، سازنده نیست.

این اظهارات کمیسیون اروپایی نسبت به واکنش قبلی این کمیسیون بسیار جدی تر و با موضع محکم تر است چرا که اروپایی ها در نخستین واکنش پس از حکم دیوان عالی فقط گفته بودند که در حال ارزیابی تبعات این حکم هستند و در این زمینه با دولت آمریکا در ارتباط خواهند بود.