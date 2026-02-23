مرکز تعالی بانوان ماهدشت به «مرکز تعالی خانواده» تغییر نام داد

حجتالاسلام والمسلمین علی رادمرد در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مرکز تعالی بانوان از ابتدای تأسیس در حوزه توانمندسازی بانوان فعالیت کرده است، اما با توجه به اهمیت خانواده و نگاه ویژه نهاد امامت جمعه نسبت به مسائل خانواده، موضوع تحکیم خانواده، فرزندآوری، ازدواج و توانمندسازی خانواده به شکل ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت خانواده گفت:حضرت آقا فرمودهاند خانواده تنگه احد نظام است؛ این بدان معناست که اگر ما به مسئله خانواده توجه کنیم، بسیاری از مسائل اجتماعی حل خواهد شد. دشمن نیز نسبت به اهمیت خانواده آگاه است و با برنامه وارد این حوزه شده است.
امام جمعه ماهدشت ادامه داد:برای ایجاد انسجام و وحدت رویه در مسائل خانواده در سطح شهر، نام مرکز تعالی بانوان به «مرکز تعالی خانواده» تغییر یافته است. در این راستا، زن بهعنوان محور و کانون خانواده همچنان جایگاه خود را دارد و موضوع تعالی بانوان در دل مسائل خانواده دنبال خواهد شد.
وی تصریح کرد:هدف جدید این مرکز، شناسایی و بررسی آسیبهای خانواده و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود شهر برای برنامهریزی و اجرای اقدامات مؤثر در تقویت خانوادهها است.
حجتالاسلام رادمرد در پایان از همه فعالان حوزه خانواده در سطح شهر از جمله مراکز فرهنگی، مساجد، پایگاههای بسیج و سایر نهادها دعوت کرد تا با همکاری و همافزایی، برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای رفع مسائل و آسیبهای خانواده در ماهدشت اجرایی شود.
