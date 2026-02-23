تولید هزار و ۱۵۰ تن انواع حبوبات در تربت حیدریه 

علیرضا قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تولید و بسته بندی ۱۱۵۰ تن انواع ادویه جات، خشکبار و حبوبات در شهرستان تربت حیدریه خبر داد و اظهار کرد: ۶ واحد فعال صنعتی بسته بندی انواع ادویه جات، خشکبار و حبوبات با پروانه بهره برداری صنعتی از جهاد کشاورزی در راستای تکمیل زنجیره فراوری گیاهان و تولید ادویه فعال است.

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه افزود: شهرستان تربت حیدریه با استفاده از تکنولوژی و ظرفیت بهره گیری از کیفیت و تنوع محصولات یکی از مراکز اصلی صدور ادویه جات و حبوبات و خشکبار بسته بندی شده مانند زرد چوبه، فلفل و ... به مناطق مختلف است همچنین قابل ذکر است که در این ۶ واحد صنعتی فعال در شهرستان تربت حیدریه در بحث اشتغالزایی حدود ۱۳۰ نفر را به صورت مستقیم وغیرمستقیم بکارگرفته اند.

وی بیان کرد: شهرستان تربت حیدریه در زمینه سطح زیرکشت و تولید حبوبات بیش از ۳۰۰هکتار شامل نخود، لوبیا و عدس را به خود اختصا ص داده است.