۲۰ میلیارد کالای قاچاق در خمینی شهر کشف شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشراف اطلاعاتی از دپوی تعداد زیادی لاستیک و روغن خودرو در یکی از انبارهای این شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات لازم و هماهنگی با مرجع قضائی از انبار مذکور بازدید کردند که در نتیجه ۴۵۹ حلقه لاستیک و هزار و ۸۴۸ لیتر روغن خودرو کشف و یک متهم نیز در این رابطه شناسایی شد.

وی ارزش اقلام مکشوفه را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۲۰ میلیارد ریال اعلام و اظهار داشت: با توجه به عدم ثبت مشخصات انبار و موجودی آن در سامانه جامع انبارها، اقلام مکشوفه برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان قاچاق محسوب شده که در این خصوص برای فرد متخلف پرونده تشکیل و تحت رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی قرار گرفت.